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¤ 10 кращих кіноісторій про кохання Хороших фільмів про кохання чимало. Однак деякі любовні кіноісторії заслуговують на звання справжнього шедевра кіномистецтва - рідкісна людина залишається після їх перегляду байдужою. Звичайно, важко виділити най-най гідні мелодрами. Але можна спробувати скласти список 10 кіноісторій про кохання, які варто подивитися кожній людині. «Щоденник пам’яті» Ця зворушлива і романтична історія кохання, знята за однойменним романом Ніколаса Спаркса. Любов бідного хлопця Ноя (Райан Гослінг) і багатої аристократки Еллі (Рейчел МакАдамс) піддалася безлічі випробувань: протидії батьків, розлуці, Другій Світовій війні, заручини Еллі з іншим чоловіком, важкої хвороби героїні. Чи щасливий у фільму кінець? Це кожен вирішує сам для себе. Але остання сцена назавжди залишиться в пам’яті, тому що вона допомагає повірити, що справжня любов довжиною в життя існує. «Будинок біля озера» Фантастична любовна історія про незвичайних відносинах між одиноким терапевтом (Сандра Буллок) і таким же самотнім архітектором (Кіану Рівз), що живуть в різний час і романтично переписуються за допомогою поштової скриньки - провідника в часі. Цікава особливість фільму - його реалістичність, незважаючи на містичний сюжет. Чи вдасться героям перетворити ілюзії часу в щасливу реальність? Для цього їм доведеться повірити в найбільш неможливе. «Москва сльозам не вірить» Безумовно, цю стару мелодраму з повним правом можна назвати одним з кращих фільмів про кохання. Юні провінціалки - цілеспрямована Катерина (Віра Алентова), самовпевнена Людмила (Ірина Муравйова) і скромна Антоніна (Раїса Рязанова), що потрапили в Москву, щосили шукають власне щастя. Всі вони дуже різні, відповідно, і уявлення про любов у них теж дуже різні. Комусь із подруг життя дарує міцну сім’ю, комусь кар’єру і сльози в подушку вночі, комусь самотність і безжурну надію на краще. Але, як зрозуміла одна з героїнь фільму, життя після сорока років тільки починається ... «Віднесені вітром» Романтичне кіно про любов, зняте за однойменним романом Маргарет Мітчелл, оповідає про непросту життєвої історії Скарлетт О’Хара (Вів’єн Лі). На її частку випаде безліч випробувань - громадянська війна між Північчю і Півднем, смерть батьків, втрата стану, убогість і голод. У всіх цих труднощах Скарлетт підтримує любов до Ешлі Уїлкса (Леслі Говард), який одружений з іншою жінкою. Волею долі Скарлетт виходить заміж за давно закоханого в неї Ретта Батлера (Кларк Гейбл). Чи зможе вона вчасно відрізнити справжні почуття від помилкових і зрозуміти, хто з цих чоловіків насправді є коханням всього її життя? «Титанік» Одна з найбільш видовищних мелодрам про раптову любов між збіднілою аристократкою Роуз (Кейт Вінслет), яка збирається вийти заміж за розрахунком за багатія Каледонія Хоклі (Біллі Зейн), і простим хлопцем Джеком (Леонардо Ді Капріо), який виграв квиток на приречений лайнер в карти. Чи вдасться закоханим пережити цю страшну катастрофу і врятуватися зі злощасного корабля? «Мости округу Медісон» Цей фільм про кохання знятий за однойменним романом Роберта Джеймса Уоллера. Головна героїня Франческа (Меріл Стріп) заміжня за американським фермером, якому народила двох дітей. В її житті все добре і вона щаслива. Майже щаслива, адже деякі її романтичні мрії про всепоглинаюче і палке кохання так і не збулися. Але одного разу в її монотонний і усталений світ вривається вільний фотограф Роберт (Клінт Іствуд), в якого вона без оглядки закохується. Чи наважиться Франческа повністю змінити своє життя і залишити сім’ю заради цього нового почуття? «Поспішай кохати» Можна згадати кілька фільмів про кохання чоловіка до вмираючої жінці. Але ця киноистория, знята за однойменною книгою Ніколаса Спаркса, мабуть, найкраща мелодрама з подібним сюжетом. Можливо, тому, що герої фільму - популярний серед однолітків хлопчина Лендон (Шейн Уест) і скромна дочка священика Джеймі (Менді Мур), ще такі молоді і тільки відкривають для себе дивне і чарівне почуття взаємної любові. «P.S. Я люблю тебе» Трагічна і дуже зворушлива любовна історія, знята за однойменним романом Сесілії Анхерн. Холлі (Хіларі Суонк) ніяк не може прийти в себе після смерті улюбленого чоловіка Джеррі (Джерард Батлер). Але перед смертю Джеррі зумів подбати про свою дружину. Він залишив їй 7 листів до вказівок, що їй потрібно зробити, щоб пережити втрату. «Куди приводять мрії» Екранізація однойменної книги Річарда Метісона про дивовижну силу любові, здатної змінювати закони буття. Кріс (Робін Вільямс), що втратив обох дітей в автокатастрофі, намагається прийти в себе і вивести з депресії свою улюблену дружину Енні (Анабелла Шиорра). Але незабаром Кріс гине сам, після чого виявляється в мальовничому і дивовижному раю. Енні, не в силах пережити біль від втрати всієї своєї родини, накладає на себе руки. А самогубці, як відомо, в рай не потрапляють. Однак Кріс готовий пройти через чистилище і пекло, щоб врятувати душу своєї дружини. «Двохсотрічна людина» Незвичайна історія про кохання, знята за однойменною книгою Айзека Азімова. Робот нового покоління Ендрю (Робін Вільямс), якого придбав у подарунок своїй родині Річард Мартін, виявився з «вадою». Згодом Ендрю усвідомлює, що відчуває людські почуття. Протягом декількох десятків років Ендрю приводить у відповідність свій внутрішній і зовнішній зміст. В результаті з простого робота Ендрю перетворюється в кіборга, якій нічим не відрізняється від іншої людини. Коли Ендрю закохується в правнучку своїх минулих господарів - Поршу (Ембет Девідц), він бажає, щоб суспільство визнало в ньому людину. Заради цього визнання він готовий на що завгодно, навіть відмовитися від свого безсмертя.



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