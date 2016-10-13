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У Рівному СБУ затримала російського шпигуна

Агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації затримали у Рівному співробітники контррозвідки Служби безпеки України.

Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії, мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ.

За передачу документів з грифом «таємно» та «цілком таємно», що стосуються бойової підготовки, озброєння, мобілізаційного розгортання та військового співробітництва Збройних Сил України з іноземними партнерами, агент ГРУ повинен був запропонувати українському офіцеру та його родині російське громадянство, а також гроші. Сума залежала від актуальності та важливості військових секретів. Встановлено, що куратором шпигуна був співробітник російських спецслужб Олександр Ілюхін.

Український військовослужбовець, отримавши пропозицію про співпрацю з російськими спецслужбами, звернувся до СБУ. 7 жовтня 2016 року російський шпигун в’їхав в Україну для отримання таємних документів, над якими вже «попрацювали» оперативники української спецслужби. Наступного дня він був затриманий співробітниками СБУ «на гарячому» під час одержання «флешки» з дезінформацією, яку вважав таємними документами військового характеру.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України

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