У Рівному СБУ затримала російського шпигуна

Агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації затримали у Рівному співробітники контррозвідки Служби безпеки України.
Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії, мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ.
За передачу документів з грифом «таємно» та «цілком таємно», що стосуються бойової підготовки, озброєння, мобілізаційного розгортання та військового співробітництва Збройних Сил України з іноземними партнерами, агент ГРУ повинен був запропонувати українському офіцеру та його родині російське громадянство, а також гроші. Сума залежала від актуальності та важливості військових секретів. Встановлено, що куратором шпигуна був співробітник російських спецслужб Олександр Ілюхін.
Український військовослужбовець, отримавши пропозицію про співпрацю з російськими спецслужбами, звернувся до СБУ. 7 жовтня 2016 року російський шпигун в’їхав в Україну для отримання таємних документів, над якими вже «попрацювали» оперативники української спецслужби. Наступного дня він був затриманий співробітниками СБУ «на гарячому» під час одержання «флешки» з дезінформацією, яку вважав таємними документами військового характеру.
Ситуація навколо дошкільних закладів Рівного продовжує бути однією з найбільш болючих для обласного центру і не тільки для нього. Минулого тижня вже організація «Новий Квасилів» розповсюдила заяву з п...
Майже півтори тисячі кримінальних проваджень за фактом шахрайства відкрито з початку року на Рівненщині. Через необачність, а заразом і довірливість громадян до незнайомих їм осіб, до рук аферистів по...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється