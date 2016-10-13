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Екс-правоохоронець-шахрай обдурив людей на 7 тис. євро

Повідомлено про підозру шахраю, який заволодів коштами жителів Рівненщини у сумі близько 7 тисяч євро. Дубенською місцевою прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення шахрайства жителем м. Львова, який заволодів коштами громадян у сумі близько 7 тисяч євро.

Досудовим розслідуванням, що його проводять слідчі поліції, встановлено, що львів’янин згідно з умовами укладеного із навчальним закладом Дубенщини договору повинен був організувати туристичне обслуговування громадян під час поїздки у 2014 році до Будапешту на міжнародний фольклорний фестиваль, але натомість, під приводом надання таких послуг обшахрував 43 жителів регіону. Після того, як останні розрахувались заздалегідь за організацію поїздки за кордон, шахрай зник разом з грошима.

Всього завдано збитків громадянам на загальну суму близько 7 тисяч євро.

- У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні правоохоронцями виконано значну кількість слідчих дій, міжнародно- правових доручень на території країн Євросоюзу, різних експертиз, - повідомив керівник Дубенської місцевої прокуратури Василь Мартинюк. –На підставі зібраних доказів жителю Львова повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Завершити досудове розслідування та скерувати обвинувальний акт до суду планується найближчим часомю

Дубенська місцева прокуратура Рівненської області

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