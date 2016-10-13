Викрито чергову підпільну АЗС

Ситуація навколо дошкільних закладів Рівного продовжує бути однією з найбільш болючих для обласного центру і не тільки для нього. Минулого тижня вже організація «Новий Квасилів» розповсюдила заяву з п...

¤ Шахрай із в’язниці ошукував громадян Майже півтори тисячі кримінальних проваджень за фактом шахрайства відкрито з початку року на Рівненщині. Через необачність, а заразом і довірливість громадян до незнайомих їм осіб, до рук аферистів по... =>>>=