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Сарненські поліцейські втретє вилучили комп’ютерну техніку з підпільного грального закладу

Невстановлені допоки особи на території Сарн продовжують свою злочинну діяльність. Уже втретє з одного і того ж приміщення поліцейські вилучають комп’ютерну техніку, яка використовується для незаконного грального бізнесу.

На вулиці Соборна районного центру вперше поліцейські провели вилучення 15 серпня. На той час послуги грального бізнесу надавалися за допомогою комп’ютерної техніки та спеціальних програм-симуляторів у колишній перукарні. Приміщення попередні власники звільнили, а от вивіску залишили. Тож незаконний гральний бізнес маскували від перукарські послуги. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила тоді десять одиниць комп’ютерної техніки та грошові кошти в сумі майже тисяча 200 гривень.

Після цього вивіска зникла, але невстановлені особи продовжили свою протиправну діяльність. І вже 28 серпня поліцейські знову вилучили шість одиниць комп’ютерної техніки. Та й це на стало на заваді зловмисникам.

На початку цього тижня правоохоронці вилучили ще сім одиниць. За всіма фактами працівники слідчого відділення Сарненського ВП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, які об’єднані в одне кримінальне провадження.

Як з’ясували сарненські слідчі, будь-які відомості щодо прав власності на вказане приміщення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна відсутні. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють зокрема підстави та обставини використання приміщення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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