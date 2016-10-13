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За крадіжку лісу житель Костопільського району понесе кримінальну відповідальність

Костопільським відділом Здолбунівської місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя Костопільського району, який вчинив замах на незаконне заволодіння 10 колодок пиловника дуба, які належать ДП «Клеванський лісгосп». Вартість деревини становить понад 18 тис грн.

Зловмисник за допомогою автонавантажувача, який встановлено на тракторі, навантажив на металевий причіп 10 колодок дерева та намагався вивезти їх з лісового масиву, однак не довів свій злочин до завершення, оскільки був затриманий працівниками лісгоспу.

Орган досудового розслідування кваліфікував дії чоловіка за ч.2 ст.15 ч.1 ст.185 КК України (замах на таємне викрадення чужого майна).

Досудове розслідування у даному провадженні завершено та процесуальний керівник скерував обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинення вищевказаного злочину передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Прокурор Здолбунівської місцевої прокуратури Олександр Сосницький

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