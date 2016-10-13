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¤ Виготовляємо засоби для миття скляних поверхонь та вікон власноруч Вікна та інші скляні поверхні у домі легко можуть потьм’яніти через шар пилу або інші забруднювачі з навколишнього середовища, які щодня потрапляють у наші оселі. Для того, щоб відновити блиск і оригінальний зовнішній вигляд речей, промислові компанії пропонують широкий спектр засобів для чищення, що допомагають видалити всі види бруду та кіптяви. Але багатьох експертів бентежить використання цих засобів через те, що вони містять також інші хімікати, які можуть завдати шкоду людському організму та навколишньому середовищу. Хоча на перший погляд мийні засоби можуть здатися нешкідливими, іноді деякі елементи цих продуктів здатні викликати алергічні реакції. Пропонуємо дізнатись про деякі альтернативи цим засобам для очищення. Засіб для чищення з картоплі Інгредієнти: 1 скибка картоплі; 1 столова ложка оцту (10 мл); 1 літр води; 1 газета. Що слід робити? Потріть скляну поверхню скибкою картоплі та залиште та декілька хвилин. Змішайте оцет та воду і перелийте цю суміш в пляшку-розпилювач, щоб окропити скляну поверхню. Використовуйте газету для витирання поверхні. Засіб для очищення із соку цибулі Цей засіб для очищення вартий уваги через те, що усуває бруд та алергени з будь-якої поверхні. Різкий запах також відлякує комах та запобігає їхньому потраплянню у будинок. Інгредієнти: 1/2 цибулі; 1 столова ложка харчової соди (10 г); 1 літр води; 1 газета. Що слід робити? Поріжте цибулю на скибки та натріть нею скляну поверхню. Залиште на 5 хвилин та протріть водою із додаванням харчової соди. Важливо використовувати харчову соду, оскільки вона допомагає нейтралізувати запах. Витріть поверхню газетою. Засіб для очищення з використанням лимону та оцту Цей засіб допоможе помити вікна та скляну поверхню, позбавитись від темних плям пилу, через який скло виглядає тьмяно. Інгредієнти: 3 столових ложки білого оцту (15 мл); Сік 1 лимона; 1 чашка води (250 мл). Що слід робити? Змішайте сік лимону з водою та додайте оцет. Влийте розчин в пляшку-розпилювач перед використанням. Рівномірно розприскайте по скляній поверхні та протріть ганчіркою, що поглинає вологу. Побутовий засіб для очищення, виготовлений із кукурудзяного крохмалю Інгредієнти: 1 чашка оцту (250 мл); 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю (24 г). Що слід робити? Змішайте оцет та кукурудзяний крохмаль та нанесіть цю суміш на скляну поверхню. Залиште на декілька хвилин перед тим, як витерти, а потім протріть вологою ганчіркою, аби прибрати залишки. Розчин для очищення із вмістом спирту, оцту та соку лимона Цей розчин поєднує властивості різних засобів для миття та дезінфекції, що усувають бруд і кіптяву. Використовуйте його для миття вікон, скляних поверхонь, автомобільного вітрового скла та подібних поверхонь. Інгредієнти: 1/2 чашки медичного спирту (125 мл); 1/2 чашки оцту (125 мл); 1/4 чашки лимонного соку (62.5 г); 4 краплі харчового барвника; 1 чашка води (250 мл). Що слід робити? Налийте половину склянки води у пляшку-розпилювач, потім змішайте з медичним спиртом та оцтом. Добре струсіть пляшку та додайте решту води, лимонний сік і харчовий барвник. Розприскайте цей розчин на будь-яку потрібну поверхню та протріть чистою м’якою ганчіркою. Засіб для чищення з лимона та кукурудзяного крохмалю Кукурудзяний крохмаль і лимонний сік можна легко змішати разом, щоб усунути ті плями, через які скляні вироби виглядають жахливо. Інгредієнти: Сік половини лимону; 2 чашки газованої води (500 мл); 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю (4.6 г). Що слід робити? Вичавте сік лимону та змішайте усі інгредієнти у пляшці-розпилювачі. Розприскайте цю суміш на скляну поверхню та протріть ганчіркою.



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