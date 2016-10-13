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¤ Кілька порад, як мити вікна, щоб не залишалося розводів Напевно кожна господиня вже давно знайшла свій власний спосіб, як швидко і якісно вимити вікна. Але іноді не заважає заглянути в чужі секрети - а раптом ви дізнаєтеся що-небудь корисне для себе. Як і чим мити Не варто мити вікна в яскравий сонячний день, коли промені сонця падають прямо на скло. У вітряну погоду від миття вікон теж слід утриматися. Інакше миючі засоби дуже швидко висохнуть і від них залишаться розводи. Під час миття кухонних вікон, бажано не готувати нічого на плиті й у духовці: від пари скло може запотіти, і як слід відмити їх не вийде. Рами Починаємо мити завжди з віконних рам. Для склопакетів використовуйте рідкі засоби для пластику, які не містять абразивних часток: вони не дряпають поверхню, не дають їй змінити колір або потьмяніти. Якщо ваші вікна з дерев’яними лакованими рамами або пофарбовані олійною фарбою, звертайте увагу на склад мийного засобу: він не повинне містити кислоту й розчинники, що ушкоджують лак або фарбу. Для олійної фарби також не рекомендують використовувати соду, інакше поверхня жовтіє й розтріскується. За можливістю для лакованих дерев’яних поверхонь краще використовувати спеціальні засоби. Скло Немає нічого поганого у митті скла по старинці - водою з милом і газеткою. Єдиний мінус - цей процес віднімає багато сил. Можна вибрати інші способи, якщо тільки ви не прихильник такого роду фітнесу. 1 спосіб. Ви можете використати ганчірочки з льону або мікрофібри. В ідеалі їх повинно бути три - для води з мийним засобом, для видалення бруду і для остаточного протирання й полірування. Мікрофіброва тканина відмінно вбирає вологу й значно полегшує процес. Натирати до блиску скло можна замшевою або вовняною тканиною. 2 спосіб. Сквідж, або гумовий шкребок. Украй зручна річ. Небагато тренування - і ви побачите блискучий результат. Вони продаються як окремо (тоді вам знадобиться поролонова губка додатково), так і з губкою з іншого боку. Основні правила для миття цим способом наступні: - очищення шкребка після кожного його зіткнення з вікном (обов’язково сухою тканиною), щоб уникнути вторинного влучення бруду на вікно; - вертикальні рухи шкребком при первинному протиранні, щоб забрати вниз весь бруд, і горизонтальні рухи - при очищенні скла начисто. Для завершення процесу суха серветка з мікрофібри і тут виявиться корисною - якщо залишилися невеликі смужки або дрібні краплі води. Просто добре відполіруйте скло. Чим мити Спеціальних засобів для миття вікон зараз безліч. Рідкі засоби розрізняються силою впливу, але все-таки сучасні виробники намагаються зробити свою продукцію універсальною, тобто там повинні бути присутніми частки, що очищують, відновлювачі блиску скла й антистатик. Як альтернативний варіант існують спеціальні серветки «два в одному»: вони просочені мийним засобом і зручні в застосуванні. Але існують і деякі «бабусині секрети», якими ви, можливо, захочете скористатися. Віконні рами відмиваються розчином нашатирного спирту, також ним можна відмити жирні плями на склі. Якщо ваші рами лаковані, холодний чорний чай прекрасно усуває забруднення. Блиск склу надасть розчин столового оцту або солона вода. Дуже брудне скло відмивається крейдою (2 ст. л. на літр води). Для частого миття скла можна використовувати крохмаль, якщо розчинити його в холодній воді з розрахунку 1 ст. л. на 1 л води. Який би спосіб миття ви не вибрали, підійдіть до процесу з ентузіазмом і гарним настроєм, увімкніть улюблену музику, і тоді гарний результат не змусить себе довго чекати.



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