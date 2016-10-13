|№780 від 13.10.2016p.
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Відмити мікрохвильовку допоможе апельсин
Ось і настала черга привести до ладу мікрохвильовку. Ми порадимо вам як помити її швидко та ефективно.
Головний ворог – це бризки жиру, які важко відмиваються. А ще вони «ховаються» від нас у важкодоступних місцях.
Пропонуємо декілька порад, які допоможуть вам почистити мікрохвильовку самостійно:
Не використовуйте абразивні засоби, оскільки внутрішнє покриття мікрохвильової печі дуже тонке. Забудьте про залізні сіточки, жорсткі губки та агресивні хімічні речовини.
Якщо у вашої мікрохвильовки є гриль, то його в жодному разі не можна мити. Просто протріть ганчіркою навколо нього і все.
Використовуйте спеціальні засоби для мікрохвильовки, які не шкодять хвилевідбиваючому шару.
Розчиніть столову ложку соди в склянці води і поставте у мікрохвильовку на п’ять хвилин (на максимальній потужності). Після виключення протріть пічку всередині вологою серветкою.
Застосуйте оцет. Змішайте склянку води з половиною склянки 6% оцту і поставте у мікрохвильову піч. Нагрівайте впродовж п’ятьох хвилин, після чого протріть стінки вологою ганчіркою.
Для очищення приладу підійде лимон. Вичавте сік з половини лимона та змішате зі склянкою води. Ємність поставте в мікрохвильовку і потримайте там хвилин десять.
Можна також використовувати апельсин, мандарин або грейпфрут. Вода випаровується і осідає на стінки печі, а ефірні масла розщеплюють жир.
Крім чистоти ви отримаєте приємний аромат на кухні.
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