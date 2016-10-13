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Відмити мікрохвильовку допоможе апельсин

Ось і настала черга привести до ладу мікрохвильовку. Ми порадимо вам як помити її швидко та ефективно.

Головний ворог – це бризки жиру, які важко відмиваються. А ще вони «ховаються» від нас у важкодоступних місцях.

Пропонуємо декілька порад, які допоможуть вам почистити мікрохвильовку самостійно:

Не використовуйте абразивні засоби, оскільки внутрішнє покриття мікрохвильової печі дуже тонке. Забудьте про залізні сіточки, жорсткі губки та агресивні хімічні речовини.

Якщо у вашої мікрохвильовки є гриль, то його в жодному разі не можна мити. Просто протріть ганчіркою навколо нього і все.

Використовуйте спеціальні засоби для мікрохвильовки, які не шкодять хвилевідбиваючому шару.

Розчиніть столову ложку соди в склянці води і поставте у мікрохвильовку на п’ять хвилин (на максимальній потужності). Після виключення протріть пічку всередині вологою серветкою.

Застосуйте оцет. Змішайте склянку води з половиною склянки 6% оцту і поставте у мікрохвильову піч. Нагрівайте впродовж п’ятьох хвилин, після чого протріть стінки вологою ганчіркою.

Для очищення приладу підійде лимон. Вичавте сік з половини лимона та змішате зі склянкою води. Ємність поставте в мікрохвильовку і потримайте там хвилин десять.

Можна також використовувати апельсин, мандарин або грейпфрут. Вода випаровується і осідає на стінки печі, а ефірні масла розщеплюють жир.

Крім чистоти ви отримаєте приємний аромат на кухні.

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