|№780 від 13.10.2016p.
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Цільнозерновий пиріг з ягодами
На пиріг діаметром 24 см: 310гр.цільнозернового борошна 2 яйця 355мл кефіру 60гр.вершкового масла кімнатної температури 100гр.цукру 1ч.л.розпушувача фрукти або ягоди
Збиваємо масло з цукром.
одаємо яйця, збиваємо до однорідного стану, додаємо кефір, розмішуємо, додаємо борошно з розпушувачем, збиваємо до однорідного стану, виливаємо тісто у форму, викладаємо улюблені фрукти або ягоди, присипаємо 2ст.л.цукру (додатково до основної кількості). Випікаємо при 200С° 25-30 хвилин, до проби на суху паличку, охолоджуємо, за бажанням можна присипати цукровою пудрою.
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