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¤ Як зробити перекриття першого поверху своїми руками Міжповерхові перекриття за конструктивним принципом практично однакові. Чи то це перекриття підвалу в гаражі або перекриття останнього поверху. Проте, технологія влаштування кожного з них буде відрізнятися, а від правильності виготовлення залежатимуть експлуатаційні характеристики. За конструктивним принципом пристрою перекриття діляться на 4 основні типи: перекриття монолітні залізобетонні; перекриття плитні зі збірного залізобетону; перекриття часторебрістая (збірно-монолітні); перекриття дерев'яні. Перекриття можна купити виготовлені на заводі перемычки железобетонные, або виготовити самотужки. Розглянемо два найпоширеніші способи організації перекриттів - дерев'яне і монолітне Дерев'яні перекриття над першим поверхом своїми руками Деревина, на відміну від інших основ (залізобетонні плити, моноліт), що застосовуються для перекриттів, екологічно чистий матеріал. До того ж дерев'яна стеля або підлогу надають приміщенню своєрідний вид і добре зберігають тепло. Раніше дерево застосовувалося для цих цілей часто-густо. Зараз міжповерхові перекриття з дерева, як правило, робиться тільки в дерев'яних будинках, хоча бувають і винятки. Устрій дерев'яного перекриття Монтаж дерев'яних перекриттів між поверхами починається з установки опорних балок. Перетин балок залежить від декількох причин, зокрема від довжини прольоту, навантаження на підлогу знаходиться вище поверху. Так само велику роль у виборі перетину балок грає застосовувана для них порода дерева. Найчастіше використовується сосна, але іноді - дуб. Визначальним фактором є ціна деревини, природно, дуб дорожче. У цьому випадку товщина балок може бути зменшена, а конструкція дещо змінена. Конструкція і монтаж дерев'яного перекриття Процес будівництва перекриттів з дерева полягає в тому, що в заздалегідь заготовлені виїмки в стіні закладаються балки. Перетин балок робиться рівним як висота, так і ширина. Трапляється, що висота вибирається дещо більшою. У будь-якому випадку, балки укладаються на гідроізоляцію, з зазором в обох площинах порядку 1-2 см. Робиться це для того, щоб усунути розпирання стін при намоканні або висиханні такого перекриття. Далі до балок на рівні нижньої їх площині набиваються по всій довжині рейки, які служать для кріплення теплоізоляції і підшивки стелі. Поверх теплоізоляції укладається додатковий шар гідроізоляції, в завершенні стелиться чорнову підлогу. У випадку з дубом, для того, щоб стеля нижнього поверху виглядав «під старовину», бруси перед установкою стругають. Подальше перекриття ведеться поверх балок. У будь-якому випадку, довжина прольоту для дерев'яного перекриття не повинна перевищувати 5 м. Оптимальним вважається довжина прольоту в 4 м. Монолітне перекриття над першим поверхом своїми руками Перекриття з монолітного залізобетону застосовується, природно, у випадках, коли будинок будується не з дерева. Хоча, перекриття підвалу, якщо фундамент виконаний бетонний або цегляний, навіть вітається. Устрій монолітного залізобетонного перекриття Таке перекриття виготовляється, як і будь-який залізобетонний виріб, із застосуванням опалубки. Різниця в тому, що опалубка буде спиратися на «ноги», які будуть підніматися прямо з підлоги попереднього поверху, або ж підвалу. Товщина монолітного перекриття, як правило, становить 20 см, мінімальна 15 см, все залежить від міцності стін. Більш детальне перекриття лягає на менш міцну стіну. Якщо товщина монолітної плити дорівнює 20 см, то відстань між опорами має бути не менше 1 м. При товщині 15 см яку можна збільшити до півтора метрів. Монтаж монолітного перекриття Виконується за звичайною схемою: на опори лягають лаги, на них - поперечні балки, крок близько півметра. Зверху лягають щити. За готовності опалубки приступають до армуванню монолітного перекриття. Армування робиться з прутків діаметром 10-12 мм, які укладаються сіткою з осередками розміром приблизно 20х20 см. Кути проварюються. Усе. Можна приступати до заливання бетону. Заливка ведеться в один прийом, використовується глибинний вібратор для ущільнення суміші і видалення повітряних бульбашок. Після заливки опалубка не розбирається мінімум три тижні (за західними технологіями 30 днів) до повного висихання. Виходить, ми зробили монолітну плиту своїми силами. Міцність такого перекриття значно вище, ніж у дерев'яного або навіть перекриття із залізобетонних плит. Установка монолітних плит Застосування плит перекриття неможливо без використання важкої будівельної техніки, зокрема, автокрана. Це ускладнює завдання. З іншого боку, це найшвидший вид створення перекриття. Тільки треба враховувати, що плита повинна лягати кінцями на попередньо нанесений на стіну розчин. Ширина обпирання монолітного перекриття на цегляну стіну з кожного кінця плити має становити не менше 10-15 см. Не варто забувати, що перед установкою плит поверхню стіни повинна бути вирівняна і відгоризонтована. Щілини між плитами слід закрити цементним розчином.



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