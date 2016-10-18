Актуальні ціни на квартири в Рівному

Незважаючи на коливання курсу долара, мешканці Рівного досить активно купують житлову нерухомість. Одні віддають перевагу сучасним житловим комплексам, інших влаштовує і вторинний ринок житла. Є й ті, хто купує елітні апартаменти чи великі приватні будинки. Однак найбільшим попитом все ж користуються саме однокімнатні й двокімнатні квартири. Враховуючи високі ціни на комунальні послуги, таке житло взимку обходитиметься не так дорого, як просторе помешкання з кількома кімнатами.
Скільки коштує житло в Рівному
За скільки сьогодні реально купити квартиру в Рівному, можна дізнатися дуже швидко і просто, перейшовши за посиланням в каталог ЛУН.ua, де є безліч пропозицій з продажу нерухомості в цьому обласному центрі. Якщо відсортувати квартири за ціною, можна побачити найдешевші варіанти, що пропонують у місті.
Ціни на житлову нерухомість залежать від багатьох факторів: новобудова чи вторинне житло, панельний чи цегляний будинок, поверх, розташування (в центрі, в спальному районі чи на околиці), розвиненість інфраструктури, транспортне сполучення, наявність у помешканні ремонту, індивідуальне чи централізоване опалення тощо. Найбажаніші райони міста серед потенційних покупців - Центр, Автовокзал, Щасливе, 12 школа, а також будинки біля гіпермаркетів по вулиці Макарова, де добре розвинена інфраструктура і є маршрути громадського транспорту на інший бік Рівного.
Вартість квадратного метра житла в новому будинку починається з 350 доларів. Елітні апартаменти в сучасних комплексах коштують значно дорожче - 600 доларів і вище. Вторинний ринок дешевший і користується більшим попитом, ніж первинна нерухомість. Жителі Рівного охоче купують гостинки, малосімейки і кімнати в гуртожитках. Придбати однокімнатну квартиру в Рівному реально за 15-18 тис. доларів, 2-кімнатну - за 20 тис. доларів і вище, трикімнатні апартаменти обійдуться в 25-80 тисяч доларів. Вартість нерухомості залежить від стану самої квартири та інших факторів.
Експерти вважають, що ринок нерухомості Рівного досить жвавий і не «спить» через кризу - люди активно вкладають свої накопичення у квартири. У порівнянні з минулим роком вартість житла на вторинному ринку нерухомості впала на 10%. Також збільшенню кількості угод купівлі-продажу сприяє велика конкуренція між будівельними компаніями, що приводить до зниження цін на квартири в новобудовах.
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