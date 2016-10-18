Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №780 від 18.10.2016p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Проктологічна амбулаторія

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Вересень 2016p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Жовтень 2016p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

¤ 

Актуальні ціни на квартири в Рівному

Незважаючи на коливання курсу долара, мешканці Рівного досить активно купують житлову нерухомість. Одні віддають перевагу сучасним житловим комплексам, інших влаштовує і вторинний ринок житла. Є й ті, хто купує елітні апартаменти чи великі приватні будинки. Однак найбільшим попитом все ж користуються саме однокімнатні й двокімнатні квартири. Враховуючи високі ціни на комунальні послуги, таке житло взимку обходитиметься не так дорого, як просторе помешкання з кількома кімнатами.

Скільки коштує житло в Рівному

За скільки сьогодні реально купити квартиру в Рівному, можна дізнатися дуже швидко і просто, перейшовши за посиланням в каталог ЛУН.ua, де є безліч пропозицій з продажу нерухомості в цьому обласному центрі. Якщо відсортувати квартири за ціною, можна побачити найдешевші варіанти, що пропонують у місті.

Ціни на житлову нерухомість залежать від багатьох факторів: новобудова чи вторинне житло, панельний чи цегляний будинок, поверх, розташування (в центрі, в спальному районі чи на околиці), розвиненість інфраструктури, транспортне сполучення, наявність у помешканні ремонту, індивідуальне чи централізоване опалення тощо. Найбажаніші райони міста серед потенційних покупців - Центр, Автовокзал, Щасливе, 12 школа, а також будинки біля гіпермаркетів по вулиці Макарова, де добре розвинена інфраструктура і є маршрути громадського транспорту на інший бік Рівного.

Вартість квадратного метра житла в новому будинку починається з 350 доларів. Елітні апартаменти в сучасних комплексах коштують значно дорожче - 600 доларів і вище. Вторинний ринок дешевший і користується більшим попитом, ніж первинна нерухомість. Жителі Рівного охоче купують гостинки, малосімейки і кімнати в гуртожитках. Придбати однокімнатну квартиру в Рівному реально за 15-18 тис. доларів, 2-кімнатну - за 20 тис. доларів і вище, трикімнатні апартаменти обійдуться в 25-80 тисяч доларів. Вартість нерухомості залежить від стану самої квартири та інших факторів.

Експерти вважають, що ринок нерухомості Рівного досить жвавий і не «спить» через кризу - люди активно вкладають свої накопичення у квартири. У порівнянні з минулим роком вартість житла на вторинному ринку нерухомості впала на 10%. Також збільшенню кількості угод купівлі-продажу сприяє велика конкуренція між будівельними компаніями, що приводить до зниження цін на квартири в новобудовах.

18.10.2016


Переглядів: 9

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 780 від 13.10.2016p.
¤ 
Ксенія Павловська: «Держава не може декларувати європейські цінності, лишаючи освітян без фінансування!»

Ксенія Павловська: «Держава не може декларувати європейські цінності, лишаючи освітян без фінансування!»

Резолюцію з вимогами до Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України ухвалили освітяни Рівненщини....

¤ Ракурс екологічний
Держекоінспекція проти «Акватону»: абсурдність «борців за чисте довкілля»

Держекоінспекція проти «Акватону»: абсурдність «борців за чисте довкілля»

Андрій КОРУНОВ: «У нагнітанні негативу навколо підприємства саме абсурдне те, що абсурд ще доводиться спростовувати»

Ось уже другий рік не вгамовуються пристрасті навколо ТОВ ВП «Акватон». Деякі рівняни, які живуть поблизу підприємства, скаржаться на те, що воно викидає в атмосферу шкідливі речовини і через це їхнє ...

¤ 
У Рівному СБУ затримала російського шпигуна

У Рівному СБУ затримала російського шпигуна

Агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації затримали у Рівному співробітники контррозвідки Служби безпеки України....




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху автобусів [253] (11108)
2. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (10346)
3. Моє місто - найкраще [427] (5568)
4. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (5115)
5. Душ для всіх [432] (4255)
6. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (4142)
7. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (4128)
8. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (4023)
9. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (3970)
10. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (3933)
11. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (3877)
12. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (3877)
13. Закордонний паспорт в подарунок… [662] (3793)
14. Невидимий вплив небесного світила [494] (3628)
15. Різдвяні прикмети [273] (3527)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Як зробити перекриття першого поверху своїми руками (161)
2. У Рівному СБУ затримала російського шпигуна (148)
3. Ксенія Павловська: «Держава не може декларувати європейські цінності, лишаючи освітян без фінансування!» (142)
4. Керол Ломбард і Кларк Гейбл: історія божевільного кохання (137)
5. З 12 жовтня тимчасово зупинено рух «нічного» тролейбуса №3 (135)
6. На уламках щастя (135)
7. 10 кращих кіноісторій про кохання (132)
8. Віруси «люблять» зашлакованих людей (130)
9. Виготовляємо засоби для миття скляних поверхонь та вікон власноруч (129)
10. Ірина КОЛЕНЧУК: «Чим складніший шлях до перемоги, тим солодший її присмак» (128)
11. Рівне – тут. Літо – скоро. Музика – є. (128)
12. Відмити мікрохвильовку допоможе апельсин (128)
13. Про індекс споживчих цін (125)
14. Сарненські поліцейські втретє вилучили комп’ютерну техніку з підпільного грального закладу (124)
15. Екс-правоохоронець-шахрай обдурив людей на 7 тис. євро (121)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс