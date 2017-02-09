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Снігова пастка

Знову мороз та снігові замети ледве не по пояс, льодяні тротуари, які більше нагадують ковзанку – все це картина Рівненщини нинішнього тижня. На жаль, останні «теплі» зими розслабили усіх нас.

Що ж відбувається? Якщо подивитися новини «з передової» боротьби з негодою, то ситуація виглядає більш-менш керованою.

Впродовж доби співробітники Держслужби з НС Рівненщини здійснили 5 виїздів для надання допомоги водіям транспортних засобів, що потрапили у снігові замети чи з’їхали у кювет.

Рятувальники працювали в Рівненському, Березнівському, Млинівському, Корецькому районах, а також в обласному центрі.

Працівники Служби порятунку «101» відбуксирували 5 вантажівок та 1 легковий автомобіль…

На 9 ранку 8 лютого без світла Богдашів, Ільпінь, Здовбиця, Лідаво та частково Миротин Здолбунівського району. Загалом без світла 2900 абонентів. Працюють 3 ремонтні бригади…

8 лютого о 01:30 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про те, що неподалік села Золочівка Демидівського району застряг в снігових заметах автобус «Renault» з 20 пасажирами.

На місце події негайно було направлено відділення рятувальників 1-го державного пожежно-рятувального поста в кількості 4 чоловік на пожежній автоцистерні.

Великі снігові кучугури не дали можливості працівникам ДСНС відбуксирувати автобус з кювету. Тому, щоб запобігти переохолодженню пасажирів, рятувальники за дві поїздки доставили їх на пожежній автоцистерні по домівках в село Хрінники.

8 лютого близько 02-ї години до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що неподалік села Золочівка Демидівського району в снігових заметах застряг автомобіль швидкої медичної допомоги.

На місце події терміново прибули рятувальники 1-го державного пожежно-рятувального поста смт. Демидівка. Як з’ясувалося, лікарі прямували з райцентру на виклик до породіллі в село Малеве.

Щоб не втрачати дорогоцінний час на буксирування автівки «швидкої», рятувальники на пожежній автоцистерні оперативно доставили медиків до місця виклику. Оглянувши жінку, лікарі вирішили її госпіталізувати.

Обережно розмістивши породіллю в пожежному автомобілі, працівники ДСНС доставили її разом з лікарями в Демидівську центральну районну лікарню. На даний час жінка перебуває під наглядом медичних працівників.

Тобто робота йде і наші аварійно-рятувальні служби та комунальники працюють на межі можливостей. Однак, їх можливості обмежені. Чому так? Відомо, що снігові буревії є характерним природним явищем в наших краях. Річ у тім, що забезпечення спеціальною снігозбиральною технікою явно відстає від потреб у них. Тобто, якщо йде невеличкий сніжок вистачає усього – грейдерів, реагентів, піску. Наявна кількість двірників може швидко прибрати невеличкі снігові замети. А що робити коли сніг йде добу, а то й більше? Відповідь проста – чекати, поки не прийде весна. Звісно це жарт, але жарт сумний.

Річ у тім, що багато років у місцевих бюджетах хронічно не вистачало грошей на придбання нової снігозбиральної техніки. Так, за останні декілька років ситуація почала змінюватися, але не кардинально. Таким чином, дефіцит техніки з одного боку та надія на теплу, безсніжну зиму з іншого, призвели до того, що вся Україна стоїть в снігових заметах. В більш-менш нормальному стані знаходяться лише великі дороги державного значення. Хоча навіть вони все більше починають нагадувати картини з театру бойових дій. Стан дорожнього покриття навіть на цих трасах в такому стані, що впору дозволяти виїзд на них лише танків та тракторів на гусеничному ходу.

Пора нашій владі зрозуміти – економія витрат на придбання техніки для комунальних та шляхових підприємств призводить до величезних неприємностей взимку. Тим більше, що нинішні заметілі далеко не найбільші в історії нашого краю.

Володимир Конєв

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