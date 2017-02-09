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Трагедією в Авдіївці хочуть скористатися шахраї

Останніми днями до керівників сільгосппідприємств Рівненщини почали поступати дзвінки від невідомих.

Представляючись помічниками керівництва Рівненської ОДА, шахраї вимагають гроші ніби-то на допомогу жителям Сходу у тому числі дітям з Авдіївки.

Звертаємося до усіх бути обережними та перевіряти інформацію – голова ОДА жодних вказівок щодо збору коштів на допомогу постраждалим та оздоровлення дітей не надавав.

Нагадаємо, Президент України доручив головам обласних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків.

На виконання цього доручення на Рівненщині організували штаб допомоги жителям Авдіївки.

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