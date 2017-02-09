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Рівненська ОДА продовжує підтримувати громадські організації краю

У приміщенні Рівненської ОДА відбувся тренінг для 11 громадських організацій нашого краю та сусідньої Волині

Усі вони стали переможцями ІІ-го конкурсу малих грантів для підтримки впровадження демократичних змін на місцевому рівні. Організатором конкурсу є РОО ГО «Комітет виборців України».

«Обласна адміністрація і надалі підтримуватиме ініціативи громадських організацій. Передусім, це стосується тих, хто здатен реалізовувати якісні проекти. Адже їх впровадження дозволить підвищити активність населення. А це в подальшому сприятиме розкриттю потенціалу й розвитку громад області», - зазначив заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю РОДА Олександр Корольчук.

Під час тренінгу для громадських активістів провели майстер-клас з управління проектами. Зокрема, присутніх ознайомили із питаннями фінансового та програмного менеджменту.

За словами директора обласної організації КВУ Олексія Горецького, тематика проектів різноманітна. Це і гендерні аспекти, антикорупційна сфера, правова освіта переселенців, публічність бюджетних коштів.

Так, ГО «Антикорупційний моніторинг» в рамках свого проекту досліджує відкритість, публічність та фінансову прозорість об’єднаних громад Рівненщини та Закарпаття.

«Є багато проблем, що стосуються непублічності місцевих рад. Ми проаналізуємо, наскільки якісно використовують усі публічні інструменти ОТГ для донесення інформації про свою діяльність, використання бюджетних коштів, у тому числі через електронні торги. А далі спробуємо надати пропозиції щодо підвищення рівня відкритості громад», - розповів керівник ГО «Антикорупційний моніторинг» Юрій Дюг.

Також організація проаналізує децентралізаційні процеси обох областей. Адже на Рівненщині реформою охоплено третину громад, а на Закарпатті виявили бажання об’єднатися лише три громади.

ГО «Сприяння розвитку села» із Демидівки займатиметься пошуком місцевих лідерів у районі. Їх навчатимуть, яким чином розвивати свою територію та залучати грантові кошти. Фіналом реалізації проекту стане форум місцевих лідерів Демидівщини для обміну досвідом.

«Важливо, що останнім часом спостерігається здоровий інтерес обласної влади до комунікації з громадськими організаціями. У деяких питаннях, особливо у підходах до формування громадського середовища, ми стали однодумцями. Зокрема, ми допомагаємо владі розробляти програми, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства», - підкреслив Олексій Горецький.

09.02.2017


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