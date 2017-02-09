|№796 від 09.02.2017p.
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Міська влада направить гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
Міська влада Рівного солідарно з усіма районами Рівненщини долучилися до збору допомоги постраждалим від обстрілів бойовиків мешканцям Авдіївки, що на Донбасі. Зокрема, 3 лютого з Рівного буде відправлено перший вантаж з допомогою від нашого обласного центру.
Збір гуманітарної допомоги організували на базі Головного управління ДСНС України у Рівненській області на вулиці Павлюченка, 23.
Принагідно міська влада звертається до усіх, хто може допомогти авдіївчанам такими речами першої необхідності як:
- печі твердопаливні;
- постільна білизна;
- теплий одяг;
- консервована їжа, чай кава, цукор тощо;
- одноразовий посуд;
- дитяче харчування (сухе);
- памперси для дорослих та дітей;
- термоса для розвозу їжі великого об’єму.
Усі, хто має можливість та бажання допомогти у біді українцям Донеччини, телефонуйте за номером 15-53 (гаряча лінія міськвиконкому).
Нагадаємо, в результаті обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання.
Міський голова Рівного особисто подякував небайдужим рівнянам, які допомогли організувати візит дітей з Авдіївки
07 лютого, у музеї «Просвіти», що у загальноосвітній школі за числом 15, зібралися люди, які в різний спосіб долучилися до різдвяного відпочинку дітей з прифронтового міста Авдіївки. Зауважимо, що дітей у Рівному розмістили у родинах небайдужих містян, а дозвілля організовували місцеві освітяни. Екскурсії до Острога та Львова, візити до музеїв, храмів, та зоопарку, проведення різноманітних майстер-класів допомогли організувати волонтери та керівники комунальних закладів. За це і отримали подяки від міського голови Рівного Володимира Хомка.
За його словами, це можливо невеликий, але дуже важливий внесок в єдність країни. Завдяки зусиллям небайдужих містян, діти з Авдіївки вже не забудують тих позитивних емоцій і вражень, які отримали в Рівному, а значить і ментально будуть більш прихильними до України, незважаючи на всі намагання ворожої пропаганди.
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