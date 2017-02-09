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Міська влада направить гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки

Міська влада Рівного солідарно з усіма районами Рівненщини долучилися до збору допомоги постраждалим від обстрілів бойовиків мешканцям Авдіївки, що на Донбасі. Зокрема, 3 лютого з Рівного буде відправлено перший вантаж з допомогою від нашого обласного центру.

Збір гуманітарної допомоги організували на базі Головного управління ДСНС України у Рівненській області на вулиці Павлюченка, 23.

Принагідно міська влада звертається до усіх, хто може допомогти авдіївчанам такими речами першої необхідності як:

- печі твердопаливні;

- постільна білизна;

- теплий одяг;

- консервована їжа, чай кава, цукор тощо;

- одноразовий посуд;

- дитяче харчування (сухе);

- памперси для дорослих та дітей;

- термоса для розвозу їжі великого об’єму.

Усі, хто має можливість та бажання допомогти у біді українцям Донеччини, телефонуйте за номером 15-53 (гаряча лінія міськвиконкому).

Нагадаємо, в результаті обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання.

Міський голова Рівного особисто подякував небайдужим рівнянам, які допомогли організувати візит дітей з Авдіївки

07 лютого, у музеї «Просвіти», що у загальноосвітній школі за числом 15, зібралися люди, які в різний спосіб долучилися до різдвяного відпочинку дітей з прифронтового міста Авдіївки. Зауважимо, що дітей у Рівному розмістили у родинах небайдужих містян, а дозвілля організовували місцеві освітяни. Екскурсії до Острога та Львова, візити до музеїв, храмів, та зоопарку, проведення різноманітних майстер-класів допомогли організувати волонтери та керівники комунальних закладів. За це і отримали подяки від міського голови Рівного Володимира Хомка.

За його словами, це можливо невеликий, але дуже важливий внесок в єдність країни. Завдяки зусиллям небайдужих містян, діти з Авдіївки вже не забудують тих позитивних емоцій і вражень, які отримали в Рівному, а значить і ментально будуть більш прихильними до України, незважаючи на всі намагання ворожої пропаганди.

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