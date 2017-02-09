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Учасники АТО можуть виходити на пенсію на 5 років раніше

Учасники АТО можуть піти на пенсію достроково – чоловіки у 55 років, жінки – у 50.

Це передбачено Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції», який вступив в дію 6 лютого 2017 року.

При цьому страховий стаж має бути не меншим 25 років для чоловіків і не менше 20-ти для жінок.   

Право на дострокову пенсію мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, добровольці, резервісти, військовозобов’язані, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій у зв’язку з безпосередньою участю в АТО, а у разі загибелі чи смерті таких осіб - членам їх сімей.

09.02.2017


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