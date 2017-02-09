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У Рівному відкрився новий фірмовий магазин дверей «Сталь-М»

У Рівному відкрився новий фірмовий магазин дверей «Сталь-М»

Завод «Сталь-М» відкрив у Рівному новий магазин дверей, який розташувався в торговому центрі «Арена», що на вул.Київській,67 біля автовокзалу. Відтепер тут можна придбати увесь асортимент фірмової продукції заводу-виробника «Сталь-М» і його партнерів та отримати фахову консультацію від персоналу, який пройшов попереднє навчання безпосередньо на підприємстві.

«Магазин, який ми сьогодні відкриваємо зовсім нового формату – це в першу чергу інформаційний центр, де Ви безкоштовно зможете отримати вичерпну інформацію, яка дозволить Вам зробити правильний вибір дверей, замків, сейфів. Для нас насамперед важлива орієнтація на клієнта, який повинен залишитися задоволеним від відвідування нашого магазину», - зазначив начальник відділу збуту «Сталь-М» Дмитро Степаненко.

Рівняни, які прийшли на відкриття магазину «Сталь-М» розповідають: приємно вражені якістю та широким асортиментом продукції, що тут представлена.

«Дуже важливо, що відкриваються такі магазини. Я так вважаю. Можна отримати інформацію, хорошу консультацію, і разом з тим мене приємно здивував асортимент продукції, яку виробляє «Сталь-М». Я ще раніше чула про те, що двері цього виробника надійні та якісні, а тепер мала змогу переконатися у цьому особисто», - переконана рівнянка Олена Дмитрик.

Чекаємо на Вас у фірмовому магазині дверей «Сталь-М» по вулиці Київська, 67 (торговий центр «Арена»), район Автовокзалу. Ми працюємо щодня, без вихідних - з 10.00 до 20.00 год.

Компанія «СТАЛЬ-М» із нагоди відкриття нового фірмового магазину дверей до Дня Всіх Закоханих оголошує акцію «Відчини двері коханню»:

Умови акції:

1. Підписатися на сторінку компанії «СТАЛЬ-М» у facebook за адресою: https://www.facebook.com/Stalm.rv/.

2. Зробити репост акції на своїй сторінці.

3. Зробити оригінальне фото на фоні дверей виробництва компанії «Сталь-М» і додати фото на сторінку компанії.

При виконанні усіх трьох умов – пляшка шампанського у подарунок – гарантовано!

Головний приз – подарунковий сертифікат на 5000 грн на продукцію виробництва компанії «Сталь-М» та незабутня романтична вечеря із шикарним видом на нічне місто у СКАЙБАР Манхеттен.

Другий приз – подарунковий сертифікат на 3000 гривень на продукцію виробництва компанії «Сталь-М» ТА сертифікат на придбання найкращого букета для коханої.

Третій приз - подарунковий сертифікат на 1000 гривень на продукцію виробництва компанії «Сталь-М» та пляшка шампанського із коробкою найсмачніших цукерок.

…І ще багато заохочувальних призів від компанії виробника вхідних та протипожежних дверей «Сталь-М».

Переможців акції буде визначено 14 лютого. Відчини двері коханню!

09.02.2017


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