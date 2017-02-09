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Пузата мама-2017

Впродовж трьох місяців у Рівному триватиме проект для вагітних «Пузата мама-2017». Традиційно проект приурочений до Дня матері, який відзначають у другу неділю травня.

Цьогоріч проект «Пузата мама -2017» проходитиме в Рівному вже сьомий рік поспіль, триватиме три місяці, а закінчиться фінальною вечіркою у травні. Покликання та мета «Пузатої мами» - пропагувати здорове і щасливе батьківство. Відтак, усі вагітні учасниці конкурсу вкотре доведуть усім, що бути матір’ю - це красиво, здорово і модно.

«Пузата мама - 2017» готує для рівнян і майбутніх матусь безліч активностей та цікавих несподіванок. Усі охочі матимуть можливість стати учасниками грандіозного сімейного свята материнства та краси. А найменших глядачів чекатимуть казкові герої, солодкі подарунки та інші приємні сюрпризи.

Організатори проекту «Пузата мама» зазначають, що за роки своєї роботи конкурс зібрав вже чимало схвальних відгуків не лише на Рівненщині, а й далеко за її межами. А тому щороку проект вдосконалюється, розвивається та набирає ще більших обертів.

- Довкола себе ми об’єднуємо найактивніших батьків Рівного. А тому цьогорічна «Пузата мама» - це буде суміш набутого досвіду усіх попередніх років. Як завжди, наших вагітних навчатимуть найкращі фахівці у сфері народження та виховання діток, які проведуть для них різноманітні корисні тренінги, зустрічі,майстер-класи. Наші мамусі побачать місцеві пологові будинки, отримають безцінний досвід знайомства. А головне, як показує досвід попередніх учасниць, наші пузатики стануть справжньою дружньою командою. - розповідає організатор конкурсу «Пузата мама -2016» Оксана Кравець.

Зазначимо, що конкурс для вагітних «Пузата мама-2017» триватиме до середини травня, коли і відбудеться фінальна частина конкурсу. Відтак, наразі вже розпочато прийом заявок на участь у конкурсі від вагітних жінок.

Нагадаємо, що головною вимогою участі від організаторів проекту традиційно є хороший перебіг вагітності усіх конкурсанток. Взяти участь у проекті можуть усі бажаючі вагітні рівнянки незалежно від віку, у яких термін вагітності на момент подачі заявки становить від 3 до 7 місяців (дата пологів маж бути не раніше початку травня).

Для реєстрації учасниці необхідно надіслати лист-анкету з поміткою “Пузата мама” на електронну адресу конкурсу puzatamama@ukr.net, де треба вказати:

• ПІБ;

• контактний телефон (обов’язково!);

• інформацію про себе (місто проживання, місце навчання/роботи, вік, зріст, життєве кредо, хобі, зацікавлення тощо);

• термін вагітності;

• наявність дітей, їх вік;

• 1 або більше фото (звичайно, щоб було видно животик).

Прийом заявок на участь у конкурсі триватиме до 22 лютого 2017 року, включно.

На учасниць «Пузатої мами-2017» в рамках конкурсу чекає низка тренінгів – як психологічних, антидепресивних, так і для позитивного налаштування та саморозвитку. Також для учасниць конкурсу проводитимуться фітнес-тренування та заняття у басейні. Крім цього, усі конкурсантки традиційно візьмуть участь в ексклюзивній фотосесії, за результатами якої буде організована фотовиставка.

Традиційною ж особливістю конкурсу «Пузата мама» є те, що у ньому немає переможців і переможених. Відтак, кожна з учасниць проекту отримає спеціальний титул та подарунки від організаторів та спонсорів. А закінчиться конкурс, як завжди, фінальною вечіркою, де на подіум вийдуть усі учасниці цьогорічного конкурсу, а також дітки учасниць усіх минулорічних проектів «Пузатої мами».

Слідкувати за проектом «Пузата мама-2016» можна у офіційних спільнотах конкурсу у соцмережах:Пузата мама у ВК та Пузата мама у ФБ

Оксана Кравець

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