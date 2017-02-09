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«Гаряча» лінія скарг на маршрутки дає результати

Проїзд у приміських маршрутках по Рівному та Здолбунові залишиться як і раніше – 3 гривні.

Такої домовленості досягнуто під час перемовин з перевізниками.

Зустріч була організована у зв’язку із великою кількістю скарг від пасажирів на перевезення у цих містах. Адже у приміських маршрутках підняли ціну за проїзд до 4-х гривень.

Загалом до Рівненської ОДА упродовж тижня з наріканнями на необґрунтоване підвищення тарифів на пасажирські перевезення звернулося понад півтори сотні людей.

Найбільше жалілися жителі з Рівненського, Здолбунівського та Острозького районів.

Після перемовин із перевізниками все-таки вдається дещо знизити вартість проїзду. Зокрема, переконали перевізників Гощанського напрямку. Так, на маршруті Рівне-Новоукраїнка ціну зменшили з 12 до 11 гривень, Рівне-Житин – з 6 до 5 гривень.

Також вдалося знизити вартість проїзду від обласного центру до села Рогачів – 9 замість 10-ти.

Також вдалося переконати не піднімати вартість проїзду на маршруті Рівне-Здолбунів. Ціна встановлена на рівні 11 гривень.

Нагадаємо, за дорученням керівника області Олексія Муляренка в Рівненській ОДА запрацювала «гаряча лінія» для скарг на маршрутки - 0 800 500 078. За цим номером телефону можна повідомляти про факти щодо необґрунтованого підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

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