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На Рівненщині зібрали допомогу жителям обстріляної Авдіївки

До оперативного штабу, що створили за дорученням голови ОДА Олексія Муляренка, доставили гуманітарний вантаж з усіх куточків Рівненської області.

«Я щиро дякую усім без винятку мешканцям нашої області, які долучилися до цієї акції. Приємно, що жоден район чи місто обласного значення не залишилися осторонь. Окремі рівняни особисто приносили речі, привозили допомогу на таксі. Завдяки спільній роботі ми лише за два дні змогли зібрати більше 40 тонн гуманітарки. Вже завтра вантаж відправиться до Авдіївки», - розповів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.

Так, за два дні вдалося зібрати 30 тонн харчів та бутильованої води, 8 тонн теплого одягу, предметів особистої гігієни та іграшок.

Для міста, де є проблеми з опаленням і світлом, з Рівненщини передадуть 14 твердопаливних котли та 4 електрогенератори.

Окремо подякував Олексій Муляренко лісівникам та фармацевтам.

«Завдяки небайдужості лісників більше 25 кубів дров вже прибули до Авдіївки. А місцеві фармацевти зібрали на понад 50 тисяч гривень ліків та перев’язочних матеріалів», - зазначив Олексій Муляренко.

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