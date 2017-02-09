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Архів «РР»: Січень 2017p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Лютий 2017p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29





¤ Податковий календар на лютий 2017 року Четвер, 9 лютого 2017 Останній день подання  звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2016 р.;  податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу (згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації);  розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2016 р.;  розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;  розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;  декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за IV квартал 2016 р.;  податкової декларації з ПДВ за IV квартал 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;  заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ у 2017 р.;  податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування за 2016 р.;  податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IV квартал 2016 р. (форма № 1ДФ);  звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування за себе, за 2016 р. (форма № Д5 (річна));  податкової декларації платника єдиного податку юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, віднесеними до третьої групи за 2016 р.;  податкової декларації рентної плати за ІV квартал 2016 р. з розрахунком: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;  податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2016 р.  податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2016 р.;  податкової декларації туристичного збору за 2016 р.;  звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень (форма № 1-РС);  звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за січень (форма № 2-РС);  звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за січень (форма № 3-РС);  звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за січень (форма № 1-ОА);  звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за січень (форма № 1-ОТ). Останній день сплати  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) за 2016 р.. Середа, 15 лютого 2017 Останній день подання  звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за січень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за січень. П’ятниця, 17 лютого 2017 Останній день сплати  податку на прибуток підприємств за IV квартал 2016 р.  частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2016 р.;  частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2016 р.;  ПДВ платниками, у яких базовий податковий період дорівнює календарному кварталу, за IV квартал 2016 р.;  екологічного податку за IV квартал 2016 р.;  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за IV квартал 2016 р.;  рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2016 р.;  рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за IV квартал 2016 р.;  збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2016 р.;  туристичного збору за IV квартал 2016 р.;  єдиного податку фізичними та юридичними особами, віднесеними до третьої групи, за ІV квартал 2016 р.;  єдиного податку з сум доходів, що оподаткуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами – підприємцями, за ІV квартал 2016 р.;  податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування за результатами 2016 р. Понеділок, 20 лютого 2017 Останній день подання  податкової декларації з ПДВ за січень платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;  декларації акцизного податку за січень (суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом п’яти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу));  податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами на 2017 р.;  звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за січень  податкової декларації з транспортного податку юридичними особами на 2017 р.;  податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) на 2017 р.;  податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за січень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.;  податкової декларації з рентної плати за січень з розрахунком:  рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;  рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;  рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;  рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;  податкової декларації платниками єдиного податку четвертої групи на 2017 р. та розрахунку частини сільськогосподарського товаровиробництва за 2016 р. для набуття та підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи. Останній день сплати  авансового внеску з єдиного податку на лютий платниками, віднесеними до першої та другої груп;  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за січень (крім гірничих підприємств). Примітка: Державна податкова інспекція у м. Рівному повідомляє, що відповідно до ст. 57 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації. Піклуючись про рівномірне наповнення дохідної частини бюджетів, про своєчасне надходження платежів до бюджету, зобов’язання по податках слід сплачувати у перші дні цього періоду, не чекаючи його останнього дня.



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