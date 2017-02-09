¤

Працівник водного господарства отримав вогнепальне поранення

Четвертого лютого із дробовим вогнепальним пораненням ноги та передпліччя до Здолбунівської ЦРЛ госпіталізували 37-річного жителя Здовбиці, працівника водного господарства.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що близько 21 години під час планового обходу водойм у селі Лідаво чоловік отримав вогнепальне поранення від невідомого, який перебував на іншій стороні водоймища.

Чоловікові вдалося самостійно дістатися до будинку 57-річного місцевого жителя, який і викликав швидку та поліцію.

За фактом умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження у поліції проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема осіб, які стріляли у чоловіка.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Переглядів: 61

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: