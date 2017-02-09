|№796 від 09.02.2017p.
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У Дубні поліція розшукує палія
У ніч на шосте лютого на вулиці Драгоманова у Дубні трапилося загоряння автомобіля марки «Volkswagen T5». Попередньою причиною займання рятувальники назвали підпал. Палія наразі розшукує поліція.
Близько опівночі у центрі Дубна пролунав характерний для вибуху звук. За кілька хвилин черговий наряд поліцейських прибув на місце пригоди.
Слідчо-оперативна група встановила, що автомобіль «Volkswagen» належить 44-річному жителю райцентру. Останнім часом ним користувався товариш власника. Тієї ночі мікроавтобус був припаркований неподалік його дому.
До приїзду рятувальників вогонь приборкували поліцейські. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій назвали імовірною причиною пожежі підпал.
Наразі працівники поліції займаються встановленням особи зловмисника, котрий скоїв підпал, а також можливих свідків і очевидців злочину.
Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
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