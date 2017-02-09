У Дубні судитимуть гастролера з Волині

Слідчі Дубенського відділу поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом за фактами крадіжок стосовно 25-річного жителя Луцька. Чоловікові, у якого за плечима вже є кримінальний досвід, загрожує п’ятирічне ув’язнення.
Волинян підозрюється у трьох крадіжках, які він вчинив у травні торік в установах Дубна. Зловмисник приїздив до райцентру виключно, аби наживитися за чужий рахунок. Далеко в місто не заїжджав, бо підходящих «об’єктів» для своєї злочинної діяльності вистачало на вулиці Шевченка, що при в’їзді зі сторони Луцька. Він заходив в одну із адміністративних будівель, приглядався, де є незамкнений порожній кабінет, та викрадав мобільні телефони, гаманці, жіночі сумки. Після крадіжки швидко ретирувався з Дубна. Таким чином від його протиправної діяльності потерпіли працівники пенсійного фонду, хоспісу та відділення одного з вищих навчальних закладів. Загальна сума завданих збитків становить майже вісім тисяч гривень. Свою провину підозрюваний визнав повністю. До того ж волинянин уже був судимий за крадіжки та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.
Відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України за вчинені крадіжки досвідчений вже у цих справах молодик може опинитися за ґратами на п’ять років. Втім, остаточне рішення у цій справі прийматиме суд.
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