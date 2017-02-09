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У Рівненському районі поліцейські з лісниками попередили розкрадання дуба

Повідомлення про крадіжку лісу до поліції надійшло від працівників Здолбунівського лісництва ДП Рівненського лісгоспу шостого лютого о пів на другу ночі.

Слідчо-оперативна група одразу виїхала у село Порозове Рівненського району, звідки і надійшов виклик. Разом із працівниками лісництва правоохоронці наздоганяли крадіїв, які вже втікали на автомобілі «УАЗ». Коли ж транспортний засіб зловмисників не зміг далі рухатись через перешкоду, всі четверо вискочили із салону і почали втікати.

Та одного з порушників все ж вдалося затримати. Ним виявився 30-річний мешканець Гощанського району, який зізнався правоохоронцям, що знає лише одного з учасників групи. Зі слів чоловіка, його залучили лише для завантаження деревини.

Повернувшись на місце злочину, поліцейські з’ясували, що крадії зрізали одне дерево породи дуб. Чоловіки вже й розмітили колоду на метрові відрізки, однак розпиляти не встигли.

«За фактом незаконної порубки лісу поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею 246 Кримінального кодексу України, — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой. — За результатами проведених відповідних експертиз та встановленої суми спричиненого збитку, вирішуватиметься питання про повідомлення одному із зловмисників про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та встановлення інших учасників злочину».

Працівники поліції автомобіль «УАЗ» доставили на територію Рівненського районного відділення поліції. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучений автомобіль.

Крім того, у транспортному засобі поліцейські виявили також і бензопилу та комплектуючі до неї.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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