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У помешканнях дубенчан поліцейські вилучили наркотики

П’ятого лютого працівники Дубенського відділу поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання жителів райцентру виявили наркотичні засоби - канабіс та ацетильований опій. Як пояснили самі правопорушники, зберігали їх для власного споживання.

У кухні 49-річного дубенчанина поліцейські виявили медичний шприц з ацетильованим опієм. Власник житла, який вживає наркотики протягом тривалого часу, пояснив, що заборонену речовину виготовив сам та має для цього всі необхідні інгредієнти. Чоловік раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, у зв’язку з чим останні кілька років перебуває на обліку в поліції.

Того ж дня поліцейські провели обшук у помешканні двох 29-ти 35-річних братів із Дубна. У підсобному приміщенні їхнього господарства оперативники виявили паперовий згорток із п’ятьма грамами канабісу та саморобний пристрій для його куріння.

Усе виявлене працівники поліції вилучили та направили до Рівненського науково– дослідного експертно–криміналістичного центру МВС. За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті зловмисникам загрожує трирічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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