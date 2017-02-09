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На Млинівщині п’ятеро школярів викрадали кролів

Протягом трьох днів на спецлінію «102» надійшло п’ять повідомлень про крадіжку в загальному 14 кролів у селах Малин, Ставище, Бобрин Млинівського району. За кілька годин пошуків поліцейські вийшли на злодіїв – п’ятьох школярів із сусіднього села.

Про крадіжку пухнастих до поліції спочатку заявила 35-річна мешканка Малина. Спершу у неї поцупили п’ятьох вухастих, а через день – іще чотирьох. Аналогічне звернення про зникнення трьох тварин надійшло і від 24-річного жителя села Ставище та ще два повідомлення від мешканців Борбина, у яких зникли по одному кролю. В усіх господарствах кролів утримували у клітках таким чином, що до них був вільний доступ.

Млинівським поліцейським викрити зловмисників допоміг слід саней на снігу, який і привів їх на подвір’я одного із підлітків. З’ясувалося, що юні любителі домашніх тварин — 14-річні учні однієї з місцевих шкіл діти. Батькам вони казали, що їдуть ввечері кататися на санях, а натомість вчиняли крадіжки. Кролів вони розбирали по домівках, а їх появу у господарстві пояснювали тим, що нібито взяли у товариша.

За фактами крадіжок розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Слідчі вирішують питання про повідомлення хлопцям про підозру у скоєнні злочинів. За санкцією інкримінованої дітям статті їм загрожує трирічне ув’язнення.

Дюжину кролів правоохоронці повернули власникам, а дві тварини на той час вже були неживі.

Усі підлітки із благополучних сімей і раніше вони у поле зору правоохоронців не потрапляли.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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