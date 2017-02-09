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¤ В ногу з часом Залізобетонний аргумент ТДВ «Рівненський домобудівний комбінат»: висока якість, довговічність та екологічність Ось уже чотири десятки років Рівненський домобудівний комбінат розвивається разом з будівельною галуззю, вирішуючи складні технічні завдання максимально ефективними методами із застосуванням сучасних досягнень науки, техніки і власного виробничого досвіду. Можна сказати, що історія комбінату - це постійна боротьба за удосконалення технологій. А те, що продукція підприємства високої якості, підтверд­жують його багаторічні ділові зв’язки з великими будівельними компаніями. Залізобетонні вироби РДБК використовувалися і використовуються в багатьох великих будівництвах радянської доби та часів незалежної України. Забудовники Києва, Львова і Стрия, Івано-Франківська та Рівного стабільно отримують від комбінату продукцію європейської якості за українською ціною. Про історію та сьогоднішній день ТДВ «Рівненський домобудівний комбінат» «Рівне-Ракурсу» розповідає Віталій РОМАНЮК. «На лідируючих позиціях в індустрії будматеріалів у Західному регіоні» - Побудоване 40 років тому підприємство має значний досвід у виробництві залізобетонних виробів та товарного бетону, - зазначив Віталій Васильович. - З початку свого існування комбінат спеціалізувався на виробництві комплектів виробів для будівництва багатоповерхових панельних будинків, займав лідируючі позиції в індустрії будівельних матеріалів у Західному регіоні та здійснював житлове будівництво, постачаючи на будівельні майданчики Рівного левову частку бетонних та залізобетонних конструкцій. Але 10 років застою у будівельній галузі змусили згорнути виробничі процеси на РДБК до мінімуму. Комбінат відмовився від виробництва залізобетонних конструкцій для спорудження панельних будинків. Справжнє відродження РДБК розпочалося лише зі зміною власника та приходом нової ефективної команди менеджерів-управлінців. Розпочавши у 2004 році майже з нуля (на підприємстві залишилося близько 20 працівників, а виробнича база була частково розпродана за борги), вже у 2005 році РДБК увійшов до когорти провідних промислових підприємств Рівного і нині стабільно нарощує виробничі показники, які я справедливо вважаю здобутками всього колективу. На підприємстві повністю модернізовано виробництво, що включає бетонозмішувальний цех, цех залізобетонних виробів, арматурний цех, випробувальну лабораторію та автогосподарство, в якому є автоміксери на базі автомобілів МАН, Івеко, Рено та КамАЗ об’ємом 6, 8 та 10 кубів, що дозволяє вчасно доставити якісну продукцію на будівельні об’єкти. Комбінат має розвинену транспортну інфраструктуру, під’їзні залізничні колії, якими щодня приймає десятки вантажних вагонів із цементом, щебенем та піском, автотранспортні під’їзди, що дає можливість відвантажувати залізобетонні вироби автомобільним транспортом. «Чим складніші задуми архітекторів, тим нам цікавіше працювати» - Які вироби комбінату користуються найбільшим попитом? - Уся продукція, яку вироб­ляє РДБК, є залізобетонним аргументом на підтвердження її високої якості, довговічності та екологічності. Пустотні плити, перетинки, фундаментні блоки, фундаментні й опорні подушки, палі, прогони, сходові марші та площадки, балкони, бордюри і поребрики, кільця колодязні та плити перекриття, лотки, плити для парканів, сітка кладки цегли, армокаркаси й арматура, залізобетонні вироби під замовлення - усі ці вироби із залізобетону завжди актуальні на будівельному ринку. Очевидно, що кожен з них має індивідуальну систему армування, рецептуру бетону і технологію виготовлення. Дос­від та знання фахівців, які працюють на РДБК, дозволяють реалізувати будівельникам будь-які проекти. Ми не обмежені у виробничих можливостях, у нас ще не було замовлень, з якими не справились би наші майстри: чим складніші задуми архітекторів, тим нам цікавіше працювати. За рівнем технічних та економічних характеристик залізобетон, як і раніше, залишається основним конструкційним матеріалом у будівництві, займаючи пріоритетне місце в загальній структурі світового виробництва будівельних матеріалів. З року в рік поліпшується робота кожного виробничо-технічного й економічного підрозділу комбінату. Сьогодні РДБК - найпотужніше підприємство на ринку виробництва залізобетону та бетону в Рівному й області та на рівних конкурує із провідними українськими виробниками будівельних матеріалів. Місячна потужність підприємства - 25 тисяч тонн (10 тисяч кубів) продукції. «На всі види продукції РДБК має сертифікати відповідності УкрСЕПРО» - Криза стала лакмусовим папірцем для бізнесу: вижили найсильніші підприємства, тестування ринком пройшли найякісніші товари та послуги. У чому секрет успіху РДБК? - Українська індустрія будматеріалів повинна йти в ногу з часом для того, щоб забезпечити конкурентоздатність залізобетонної продукції, а це реально лише на основі кардинального технічного переозброєння і модернізації виробництва. Саме тому у 2006 році на комбінаті було комп’ютеризовано бетонозмішувальний вузол з установкою нових дозаторів і бетонозмішувачів, що зумовило збільшення обсягів виробництва та підвищення якості товарного бетону. Автоматизація виробничих процесів дозволяє виготовляти товарний бетон різного класу від В7.5 до В30, баласт, фібробетон високої якості, водонепроникності та морозостійкості, який легко укладається. Високоточне обладнання виконує дозування матеріалів із похибкою до 1%. РДБК також виготовляє залізобетонні конструкції як серійні, так і за індивідуальними замовленнями, вироби з арматурної сталі (армокаркаси, армосітки, закладні й анкерні деталі). На всі види продукції РДБК має сертифікати відповідності УкрСЕПРО. Всі параметри ретельно перевіряються у власній атестованій лабораторії. Продукція випускається на основі діючих ГОСТів і ТУ та повністю відповідає вимогам, що пред’являються до сучасних бетонних виробів: морозостійкість, екологічна безпека та міцність. Лабораторія забезпечена приладами, які дозволяють проводити випробування бетону і залізобетонних конструкцій як у лабораторних умовах, так і неруйнівним методом на будівельному майданчику. Висококваліфіковані фахівці, що мають значний досвід роботи в будівельній галузі, здатні підібрати склад бетонної суміші, властивості якої відповідають індивідуальним вимогам замовника. - У народі кажуть: господаря видно по господі. Це помічаєш відразу навіть при побіжному ознайомленні з РДБК… - Дійсно, той, хто вперше потрапляє на наше підприємство, неодмінно зверне увагу не притаманну для подібних підприємств високу культуру виробництва і дивовижну чистоту - ніде ні смітинки! Територія усіх об’єктів ретельно спланована й озеленена. Скрізь бетонне покриття та облаштовані під’їзди до всіх виробничих підрозділів, встановлені показники напрямку руху. На моє глибоке переконання, чиста територія - не лише запорука здоров’я, а й гарний настрій та високопродуктивна робота мотивованого колективу. «Навіть у найскрутніші для РДБК часи ми ніколи не розчаровувалися…» - До речі, розкажіть про кад­ри. Адже це аксіома: без висококваліфікованих фахівців зараз не можна працювати - цього вимагає і сучасне обладнання, і зростаючі вимоги до якості. - Передусім зазначу, що РДБК - це не лише сучасна техніка й новітні технології, а передусім компетентні фахівці з великим досвідом. Тут працюють посріб­лені сивиною виробничники і молоді робітники, спеціалісти високого класу середньої та вищої ланки. Серед кращих працівників підприємства - директор Олександр Ткачук, головний інженер Ігор Кравченко, голов­ний енергетик Микола Ющук, начальник лабораторії Євгенія Гаврильчик, головний бухгалтер Ольга Процо, заступник директора зі збуту Сергій Оскома, заступник директора з охорони праці Ігор Дячук, юрисконсульт Оксана Ющук, начальник відділу кадрів Ольга Фесюк та інші. На моїх очах та за моєї безпосередньої участі протягом останніх 12 років відбувався процес становлення Рівненського домобудівного комбінату, формувалися злагоджені фахові колективи великих і малих виробничих підрозділів, професійно зростали їхні керманичі. Навіть у найскрутніші для РДБК часи ми ніколи не розчаровувалися, а йшли впевнено вперед, щоб подолати труднощі та залишатися кращими серед підприємств вітчизняної індустрії будівельних матеріалів. На завершення розмови зазначу, що в Україні ще не так давно працювало 45 домобудівних комбінатів та майже 200 заводів залізобетонних виробів, з яких нині залишилось, відповідно, 3 і 60, решту порізали на металобрухт. На фоні цієї сумної статистики радує те, що за 40 років на РДБК не тільки зберегли виробництво, а й збільшили виробничі потужності на 25%, забезпечивши при цьому гідну заробітну плату колективу підприємства чисельністю 250 чоловік. - Віталію Васильовичу, у вас є нагода подякувати через «Рівне-Ракурс» працівникам і ветеранам РДБК за їх сумлінну працю, а партнерам - за надійність і підтримку. - Керівництво комбінату глибоко вдячне усім нашим працівникам і ветеранам, які не тільки наполегливо працювали, але й виховували наступні покоління, передаючи власні вміння та дос­від. Дякую нашим замовникам, які довіряють якості продукції РДБК. Бажаю, щоб усі були здорові та жодні негаразди не відволікали від роботи. А ще - щоб кожен мав можливість працювати й отримувати за це достойну винагороду. Нехай доля дарує вам добру вдачу, добробут та щирих друзів. Хай тепло і затишок родинних осель надійно захищають вас від життєвих проблем та випробувань. Спілкувався Олесь ДУБОВИК



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