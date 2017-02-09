¤

Новації податкового законодавства стосуються майже кожного

З першого січня поточного року вступили в силу зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, які були внесені Законами України № 1774 від 06.12.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», № 1791 від 20.12.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та № 1797 від 21.12.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Найголовнішою новиною цих змін є законодавче встановлення мінімальної заробітної плати за повний відпрацьований місяць (у 2017 році - 3200 гривень). Відповідно, всі роботодавці й наймані працівники мають звернути увагу на те, що нарахування зарплати за місяць нижче мінімальної та сплата єдиного внеску з неповної заробітної плати призведе до втрати страхового стажу, а значить і до заниження розміру пенсії працівників у майбутньому.

Крім того, з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати змінилися й умови сплати податків фізичними особами підприємцями.

Так, сума щомісячного платежу єдиного внеску для платників спрощеної системи оподаткування, зокрема 2 та 3 групи, виросла з 352 гривень в грудні 2016 року до 704 гривень, починаючи з 1 січня поточного року.

Також для другої групи “спрощенців” збільшуються суми єдиного податку, оскільки ставки податку прив’язані до мінімальної заробітної плати. Максимальна ставка єдиного податку для другої групи складає 20 відсотків від мінімальної зарплати, тобто – 640 гривень.

Крім того, платники спрощеної системи оподаткування 2 і 3 групи мають пам’ятати, що при отриманні доходів за рік в сумі понад 1 млн.грн., для них є обов’язковим використання реєстратора розрахункових операцій (касового аппарату) при проведенні розрахунків з покупцями.

Переглядів: 62

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: