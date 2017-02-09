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Виводять зарплати з «тіні», щоб збільшити пенсії

Підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень дасть вагомий ресурс до Пенсійного фонду, а це сприятиме збільшенню пенсій.

Тому виведення зарплати з «тіні» - один з пріоритетів діяльності Рівненської облдержадміністрації.

На цьому наголосив заступник голови ОДА Ігор Тимошенко під час колегії Головного управління Фонду в Рівненській області.

«У більшості бізнесменів Рівненщини є розуміння необхідності підвищення зарплати. Проте обласна адміністрація спільно з інспекторами праці розробляє додаткові механізми щодо недопущення заборгованості заробітної плати та виведення зайнятості населення з «тіні». Усі ці фактори вплинуть на ринок праці. Вони забезпечать соціальну захищеність кожного жителя області та своєчасні надходження податків до місцевих бюджетів», - звернувся до присутніх Ігор Тимошенко.

Лише за минулий рік завдяки спільній роботі причетних служб вдалося зменшити зарплатний борг на 50%. Водночас цьогоріч інспектори праці матимуть більше повноважень у цьому напрямку.

Присутній на колегії Голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний додав, що органи влади на місцях повинні активізувати діалог з бізнесом щодо підняття мінімальної зарплати.

«З початку року кожна працююча людина повинна отримувати нарахування зарплати не менше 3200. Підприємці мають розуміти, що людям потрібно платити і сплачувати за них внески. Це забезпечить стабільність усіх соціальних гарантій, а також додатковийресурсдо Пенсійногофонду», - розповів Олексій Зарудний.

Також Олексій Зарудний зупинився на питанні покращення якості надання послуг. Він переконаний, що необхідно продовжити роботу із залучення пенсіонерів до обслуговування через банківські установи. Це стало б суттєвою економією коштів Фонду.

Нині в управліннях Фонду Рівненської області впроваджують сучасні методи з поліпшення якості послуг.

Як доповів керівник ГУ Пенсійного фонду в Рівненській області Василь Петняк, за принципом «єдиного вікна» діють громадські приймальні, проводяться виїзди «мобільних соціальних офісів», започатковані щомісячні інтерактивні конференції.

Загалом у 2016 році Фондом в Рівненській області забезпечено своєчасну виплату пенсій понад 304 тисячі осіб.

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