У Рівному надходження від оподаткування об’єктів нерухомого майна громадян та юридичних осіб, які перебувають на обліку в ДПІ у м Рівному, у січні 2017 року склали 1422,4 тис. грн., що перевищило минулорічні січневі надходження на 271,4 тис. гривень. Про це повідомив заступник начальника ДПІ у м.Рівному Валентин Герман.
Як пояснив посадовець, відповідно до норм Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є житлова та нежитлова нерухомість, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб. Платники цього податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: об’єктів нерухомості, розміру загальної площі об’єктів, розміру ставки податку та нарахованої суми.
Рівнянам варто звернути увагу на те, що у 2017 році власники нерухомості сплачуватимуть податок на нерухоме майно за 2016 рік. Тобто, цього року платники податків отримають повідомлення – рішення від територіальних органів ДФС, у яких буде визначена сума податку на нерухоме майно за ставкою до 3 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діяла у 2016 році. Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які мають у власності квартири, житлова площа яких перевищує 60 кв.м для квартир і будинки більше 120 кв.м. (згідно вимог Податкового кодексу України) та відповідно до рішень органів місцевої влади.
У Рівному рішенням міської ради від 22.01.2015 р. № 4830 «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (зі змінами та доповненнями) ставку податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлено за 1 квадратний метр бази оподаткування в розмірі:
0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для об’єктів житлової нерухомості;
0 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції);
0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції).
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