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Правильна організація харчування – важливий крок до оздоровлення

Лікування за цукрового діабету слід починати насамперед із правильної організації свого харчування, за допомогою якого можна значно знизити дозування медичних препаратів. А в разі легкої форми навіть обходитися без них, нормалізувавши показник цукру в крові.

До раціону людини з діабетом мають входити продукти, які містять повільні вуглеводи, тобто ті, які всмоктуються в кров дуже повільно. Їх ще називають складними вуглеводами. При цьому повністю слід вилучити зі свого харчування продукти, які мають високий глікемічний індекс і підвищують рівень цукру в крові.

Сьогодні розроблено шкалу продуктів глікемічного індексу, згідно з якою лікар може рекомендувати ті чи ті продукти пацієнтові. Наприклад, у разі захворювання на цукровий діабет ІІ типу потрібно вживати продукти, які мають глікемічний індекс, нижчий за 50. З обережністю слід вживати ті, що мають глікемічний індекс до 65, а ті, що вище 70, бажано взагалі вилучити зі свого раціону. Дуже високий індекс глікемії в цукрі, білому борошні, очищеному рафінованому рисі, вівсянці, картоплі, моркві, буряках, у меду.

Узагалі, якщо говорити про хворих на цукровий діабет ІІ типу, яким солодкого не можна, але іноді хочеться, то в даному разі слід вибирати солодощі з найнижчим рівнем глікемії, тобто нижче 50. У таблиці з таким індексом можна знайти чорний шоколад, що рідко, але дозволяється ; курагу, яку можна лише 2 штучки на день. До того ж, усі солодощі слід уживати тільки в першій половині дня, до 14-ї години: 2 штучки кураги чи 2 квадратики чорного шоколаду. Усі ж інші солодощі під суворою забороною.

Чому тільки до 14-ї Тому що можливість організму утилізувати вуглеводи до вечора різко знижується. І навіть здоровій людині не рекомендовано їсти солодощі, фрукти, сухофрукти в другій половині дня, аби не переобтяжувати підшлункову залозу. У другій же половині дня та ввечері слід уживати овочі, зелень, легкий білок ; із крупів можна гречку, темний неочищений рис ( його ще називають коричневим, диким ) , перловку, пшоно.

Із переліку фруктів хворим на цукровий діабет ІІ типу потрібно обов’язково вилучити банани, виноград, персики, нектарин, дуже солодкі сорти яблук. Уживати ж інші, дозволені, фрукти слід лише в першій половині дня, оптимально – це має бути другий сніданок, добова кількість - не більш як 200-250 г.

А ось що можна їсти й навіть рекомендується – то це ягоди. Усі ягоди, зокрема, ті, які мають темне забарвлення, мають низький глікемічний індекс. Особливо слід звернути увагу на чорниці, вони мають здатність знижувати рівень цукру в крові, поліпшують роботу підшлункової залози, виводять надмірний холестерин.

Також потрібно звернути увагу людей із цукровим діабетом ІІ типу на якість і кількість жирів у раціоні. Слід обмежити насичені жири, які містяться в тваринних продуктах. Сюди входять жирні молочні продукти ( вершки, сметана, масло ) , жирне м’ясо. Вилучити всі м’ясні перероблені продукти: ковбаси, сосиски, балики тощо. М’ясо не рекомендується смажити, оскільки в ньому під час такого приготування збільшується кількість жирів.

Також під забороною мають бути транс-ізомери жирних кислот, чи гідрожири: маргарин, майонез, плавлений жир, багато молочних десертів, зокрема морозиво ( сьогодні воно дуже часто не молочного, а рослинного походження ) .

Жири, які рекомендується вживати за цукрового діабету ІІ типу, - це оливкова, кунжутна, гарбузова олії, олія розторопші ; риба, особливо жирних сортів, у якій є такий потрібний для організму риб’ячий жир.

Для людей, у яких підвищений цукор у крові, білок дуже важливий, оскільки сприяє зниженню швидкості всмоктування вуглеводів і зменшенню їх кількості в крові. Але білок має бути правильним, тобто легким, який відносно швидко засвоюється. Якщо взяти, наприклад, шматок червоного м’яса, час його засвоєння й розщеплення доходить іноді до 12-13 годин. Процес розщеплення білка курячого яйця та риби займає від 3 до 4 годин, практично в 3-4 рази менше, ніж у м’яса. Отже, акцент у харчуванні слід робити на легких білках: яйцях, рибі, морепродуктах ; а також сочевиці, квасолі, горіхах – джерелах рослинного білка.

Із тваринних продуктів слід ще відзначити нежирні молочні продукти, зокрема м’який сир ( не знежирений, а саме слабкої жирності 4-5% ); кисломолочні напої: кефір, кисляк. Ці білкові продукти рекомендують уживати ввечері. Крім того, їх потрібно обов’язково доповнити некрохмалистими овочами, зокрема зеленими листковими овочами ( всі види капусти ); кабачки, помідори, патисони, баклажани, огірки, болгарський перець, зелень. У всіх цих продуктів глікемічний індекс не перевищує 20. Отже, ці овочі мають бути основою раціону хворих на цукровий діабет.

Проте якщо протягом дня їх можна вживати в сирому вигляді, то ввечері – ліпше в тушкованому, заправивши лляною, маслиновою чи кунжутною олією. наприклад, омлет, приготований на парі з овочами, чи риба, запечена в духовці теж з овочами.

Треба також зазначити, що для хворого на цукровий діабет ІІ типу дуже важливо дотримуватися правильного режиму харчування: 5-6-разове вживання їжі.

Наталя САМІЙЛЕНКО, лікар дієтолог-ендокринолог

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