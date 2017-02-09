Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №796 від 09.02.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Січень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Лютий 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29


¤ 

Правильна організація харчування – важливий крок до оздоровлення

Лікування за цукрового діабету слід починати насамперед із правильної організації свого харчування, за допомогою якого можна значно знизити дозування медичних препаратів. А в разі легкої форми навіть обходитися без них, нормалізувавши показник цукру в крові.

До раціону людини з діабетом мають входити продукти, які містять повільні вуглеводи, тобто ті, які всмоктуються в кров дуже повільно. Їх ще називають складними вуглеводами. При цьому повністю слід вилучити зі свого харчування продукти, які мають високий глікемічний індекс і підвищують рівень цукру в крові.

Сьогодні розроблено шкалу продуктів глікемічного індексу, згідно з якою лікар може рекомендувати ті чи ті продукти пацієнтові. Наприклад, у разі захворювання на цукровий діабет ІІ типу потрібно вживати продукти, які мають глікемічний індекс, нижчий за 50. З обережністю слід вживати ті, що мають глікемічний індекс до 65, а ті, що вище 70, бажано взагалі вилучити зі свого раціону. Дуже високий індекс глікемії в цукрі, білому борошні, очищеному рафінованому рисі, вівсянці, картоплі, моркві, буряках, у меду.

Узагалі, якщо говорити про хворих на цукровий діабет ІІ типу, яким солодкого не можна, але іноді хочеться, то в даному разі слід вибирати солодощі з найнижчим рівнем глікемії, тобто нижче 50. У таблиці з таким індексом можна знайти чорний шоколад, що рідко, але дозволяється ; курагу, яку можна лише 2 штучки на день. До того ж, усі солодощі слід уживати тільки в першій половині дня, до 14-ї години: 2 штучки кураги чи 2 квадратики чорного шоколаду. Усі ж інші солодощі під суворою забороною.

Чому тільки до 14-ї Тому що можливість організму утилізувати вуглеводи до вечора різко знижується. І навіть здоровій людині не рекомендовано їсти солодощі, фрукти, сухофрукти в другій половині дня, аби не переобтяжувати підшлункову залозу. У другій же половині дня та ввечері слід уживати овочі, зелень, легкий білок ; із крупів можна гречку, темний неочищений рис ( його ще називають коричневим, диким ) , перловку, пшоно.

Із переліку фруктів хворим на цукровий діабет ІІ типу потрібно обов’язково вилучити банани, виноград, персики, нектарин, дуже солодкі сорти яблук. Уживати ж інші, дозволені, фрукти слід лише в першій половині дня, оптимально – це має бути другий сніданок, добова кількість - не більш як 200-250 г.

А ось що можна їсти й навіть рекомендується – то це ягоди. Усі ягоди, зокрема, ті, які мають темне забарвлення, мають низький глікемічний індекс. Особливо слід звернути увагу на чорниці, вони мають здатність знижувати рівень цукру в крові, поліпшують роботу підшлункової залози, виводять надмірний холестерин.

Також потрібно звернути увагу людей із цукровим діабетом ІІ типу на якість і кількість жирів у раціоні. Слід обмежити насичені жири, які містяться в тваринних продуктах. Сюди входять жирні молочні продукти ( вершки, сметана, масло ) , жирне м’ясо. Вилучити всі м’ясні перероблені продукти: ковбаси, сосиски, балики тощо. М’ясо не рекомендується смажити, оскільки в ньому під час такого приготування збільшується кількість жирів.

Також під забороною мають бути транс-ізомери жирних кислот, чи гідрожири: маргарин, майонез, плавлений жир, багато молочних десертів, зокрема морозиво ( сьогодні воно дуже часто не молочного, а рослинного походження ) .

Жири, які рекомендується вживати за цукрового діабету ІІ типу, - це оливкова, кунжутна, гарбузова олії, олія розторопші ; риба, особливо жирних сортів, у якій є такий потрібний для організму риб’ячий жир.

Для людей, у яких підвищений цукор у крові, білок дуже важливий, оскільки сприяє зниженню швидкості всмоктування вуглеводів і зменшенню їх кількості в крові. Але білок має бути правильним, тобто легким, який відносно швидко засвоюється. Якщо взяти, наприклад, шматок червоного м’яса, час його засвоєння й розщеплення доходить іноді до 12-13 годин. Процес розщеплення білка курячого яйця та риби займає від 3 до 4 годин, практично в 3-4 рази менше, ніж у м’яса. Отже, акцент у харчуванні слід робити на легких білках: яйцях, рибі, морепродуктах ; а також сочевиці, квасолі, горіхах – джерелах рослинного білка.

Із тваринних продуктів слід ще відзначити нежирні молочні продукти, зокрема м’який сир ( не знежирений, а саме слабкої жирності 4-5% ); кисломолочні напої: кефір, кисляк. Ці білкові продукти рекомендують уживати ввечері. Крім того, їх потрібно обов’язково доповнити некрохмалистими овочами, зокрема зеленими листковими овочами ( всі види капусти ); кабачки, помідори, патисони, баклажани, огірки, болгарський перець, зелень. У всіх цих продуктів глікемічний індекс не перевищує 20. Отже, ці овочі мають бути основою раціону хворих на цукровий діабет.

Проте якщо протягом дня їх можна вживати в сирому вигляді, то ввечері – ліпше в тушкованому, заправивши лляною, маслиновою чи кунжутною олією. наприклад, омлет, приготований на парі з овочами, чи риба, запечена в духовці теж з овочами.

Треба також зазначити, що для хворого на цукровий діабет ІІ типу дуже важливо дотримуватися правильного режиму харчування: 5-6-разове вживання їжі.

09.02.2017Наталя САМІЙЛЕНКО, лікар дієтолог-ендокринолог


Переглядів: 62

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 796 від 09.02.2017p.
¤ 

Міська влада направить гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки

Міська влада Рівного солідарно з усіма районами Рівненщини долучилися до збору допомоги постраждалим від обстрілів бойовиків мешканцям Авдіївки, що на Донбасі. Зокрема, 3 лютого з Рівного буде відправ...

¤ 

Учасники АТО можуть виходити на пенсію на 5 років раніше

Учасники АТО можуть піти на пенсію достроково – чоловіки у 55 років, жінки – у 50....

¤ 
Пузата мама-2017

Пузата мама-2017

Впродовж трьох місяців у Рівному триватиме проект для вагітних «Пузата мама-2017». Традиційно проект приурочений до Дня матері, який відзначають у другу неділю травня....

¤ 

«Гаряча» лінія скарг на маршрутки дає результати

Проїзд у приміських маршрутках по Рівному та Здолбунові залишиться як і раніше – 3 гривні....

¤ 
У Рівненському районі поліцейські з лісниками попередили розкрадання дуба

У Рівненському районі поліцейські з лісниками попередили розкрадання дуба

Повідомлення про крадіжку лісу до поліції надійшло від працівників Здолбунівського лісництва ДП Рівненського лісгоспу шостого лютого о пів на другу ночі....

¤ 
На Млинівщині п’ятеро школярів викрадали кролів

На Млинівщині п’ятеро школярів викрадали кролів

Протягом трьох днів на спецлінію «102» надійшло п’ять повідомлень про крадіжку в загальному 14 кролів у селах Малин, Ставище, Бобрин Млинівського району. За кілька годин пошуків поліцейські вийшли на ...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху автобусів [253] (14190)
2. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (14036)
3. Моє місто - найкраще [427] (9238)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (6271)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (6138)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (5728)
7. Душ для всіх [432] (5063)
8. Догляньте мене до смерті [278] (4955)
9. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (4775)
10. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (4709)
11. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (4701)
12. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (4610)
13. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4595)
14. Закордонний паспорт в подарунок… [662] (4329)
15. Цікаві факти про Івана Франка [632] (4214)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Учасники АТО можуть виходити на пенсію на 5 років раніше (70)
2. І добриво, і засіб проти шкідників (70)
3. Трагедією в Авдіївці хочуть скористатися шахраї (70)
4. Снігова пастка (70)
5. «Гаряча» лінія скарг на маршрутки дає результати (69)
6. Міська влада направить гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки (67)
7. Ранкова каша для нервової системи (67)
8. Невідоме про відомого, або секрети Леонардо да Вінчі (67)
9. Сині фіалки, (67)
10. Рівненська ОДА продовжує підтримувати громадські організації краю (67)
11. Валерій Лебедь: «Два пріорітети - вихід в УПЛ та ігрова практика» (66)
12. У Рівному відкрився новий фірмовий магазин дверей «Сталь-М» (65)
13. На Млинівщині п’ятеро школярів викрадали кролів (65)
14. Мамина сповідь (65)
15. За цукрового діабету не забудьте про дієту, трав’яні коктейлі та фізичні навантаження (65)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс