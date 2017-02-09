Ранкова каша для нервової системи

На перше місце в лікуванні нервових хвороб середньовічні цілителі, й св. Гільдегарда зокрема, ставили житні висівки, які містять усі потрібні вітаміни, що зміцнюють нервову систему. Узагалі, будь-які висівки є джерелом гарного настрою й послаблюють дію «чорної» жовчі, тому людям з підвищеною нервозністю варто день починати з такої каші: вівсяні пластівці (100 г) залити молоком (0,5 л). Варити 20 хв. Додати пшеничні, житні, рисові, кукурудзяні чи інші висівки. Ще варити 5 хв. У готову кашу покласти до смаку мед, волоські горіхи, родзинки, насіння льону. До того ж ця каша поліпшує пам’ять і травлення.
Позитивно діє на нервову систему насіння подорожника: 1 ч. л. насіння корисно додавати до будь-яких страв, виведе отрути й токсини. Ще поліпшить травлення, кровопостачання головного мозку, пам’ять тощо. Людям з нервовим перенапруженням доречно вживати мускатний горіх, який виявляє психотропну дію та стимулює нервову систему.
Нейтралізує жовчні кислоти, усуваючи «чорну» жовч (злість, дратівливість), а також головний біль та гази, фенхель. Він помічний у всіх формах: насіння, зелень, у порошку. Наприклад, рекомендують з’їдати до їди 1 ч. л. порошку.
Заспокійливо впливає на нервову систему такий рослинний збір: корені валеріани, трава золототисячнику, споришу (по 10 г) і квіти гісопу (20 г). Склянкою окропу залити 1 ч. л. суміші, і поки настоюється, 5-7 хвилин вдихати випари, а потім пити ковтками протягом дня.
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