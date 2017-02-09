Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №796 від 09.02.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Січень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Лютий 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29


¤ 

Сині фіалки,

Сині фіалки,

або Щоб не довелось лікувати душу

В аптеку зайшов чоловік років п’ятдесяти. Сивина на скронях, бліде, все в зморшках обличчя, спантеличеність чи то збентеженість у погляді говорили, що він чимось пригнічений.

– Допоможіть. Може, якесь зілля у вас є, бо ліків від моєї недуги я досі не знайшов ні в одній аптеці.

– А що болить у вас? – зацікавлено запитали його.

– Душа…

Знизавши плечима, жінка в білому халаті намагалась дізнатися, що насправді з людиною трапилося.

– Яка причина вашого захворювання? Гадаючи почути у відповідь: “негаразди в сім’ї”, “розлучення” чи інше, до неї долинуло тихе, вимовлене з болем чи то з докором:

– Фіалки.

– Як? – знову запитала в чоловіка. І той, перевівши важке дихання, витерши піт, що виступав на скронях і на чолі, повів мову про дитинство, про свою матір.

– Дуже любила мене мати. Жили удвох на околиці села. Батька свого я не пам’ятаю: мати говорила, що москалі живцем кинули у криницю… Коли я підріс, поїхав вчитися до міста, там і залишився. Його очі наповнювались слізьми, і час від часу він прикладав руку до серця.

– Спочатку часто приїжджав до матері: по три, а то й більше разів на рік. Але місто засмоктало мене: труднощі на роботі, вдома ненагодована сім’я…

Згодом отримали квартиру. Думаю, поїду до матері, привезу її, нехай побачить мою господу. Відтак передумав – доведу до ладу – і вже тоді поїду. Минуло ще два роки. Мати вже сусідкою листи передавала. Дуже просила приїхати. Я знав, що поїду до неї обов’язково, але не міг знайти вільного часу. То вікна дофарбовував, то ванну плиточкою облицьовував, а то ще якась робота.

Уже пізно восени я все-таки зібрався навідати маму. Їду в поїзді, на душі ніяково. Крізь силу хочу уявити зустріч з мамою. Думаю: “Приїду, впаду на коліна, обцілую руки матері, нехай вибачить старенька, що призабув дорогу до її порогу… Там, пам’ятаю, ще тоді стеля у сінях обвисла. Тепер, мабуть, і обвалилась. Нічого, візьму відпустку і все доведу до ладу. Оновлю хатину, обгороджу садибу, дровець на зиму придбаю…”.

Десь далеко вдарив дзвін. Якась незнана тривога пробігла по всьому тілу.

Від важкої ходи забилось дихання у грудях. На плечах – рюкзак. Купив матері хустину. Казала, що холодно їй взимку – придбав тілогрієчку, теплого светра. Може, зрадіє старенька… Зупинивсь, як укопаний. На подвір’ї багато людей. Похорон. Кого ховають? Матір?!

Підійшла сусідка:

– Мати до останку виглядала тебе. Так на ослоні біля вікна і заснула, не прокинувшись уже більше… У сінях для тебе приготувала мішечок картоплі, квасолі, у ящику – бурячки, капуста, морквиця… На столі залишила конверт… з грішми – тобі пристарала. Сама недоїдала, а яку копійчину мала – для тебе берегла… Ти не приїжджав, а дуже вже хотіла побачити, весь час згадувала, кликала у снах: “Синочку, синочку…”.

І коли тепер приходжу на могилу матері, на мене завше дивляться маминими очима фіалки, посаджені тут сусідкою.

09.02.2017Володимир Погорецький


Переглядів: 67

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 796 від 09.02.2017p.
¤ 

Міська влада направить гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки

Міська влада Рівного солідарно з усіма районами Рівненщини долучилися до збору допомоги постраждалим від обстрілів бойовиків мешканцям Авдіївки, що на Донбасі. Зокрема, 3 лютого з Рівного буде відправ...

¤ 

Учасники АТО можуть виходити на пенсію на 5 років раніше

Учасники АТО можуть піти на пенсію достроково – чоловіки у 55 років, жінки – у 50....

¤ 
Пузата мама-2017

Пузата мама-2017

Впродовж трьох місяців у Рівному триватиме проект для вагітних «Пузата мама-2017». Традиційно проект приурочений до Дня матері, який відзначають у другу неділю травня....

¤ 

«Гаряча» лінія скарг на маршрутки дає результати

Проїзд у приміських маршрутках по Рівному та Здолбунові залишиться як і раніше – 3 гривні....

¤ 
У Рівненському районі поліцейські з лісниками попередили розкрадання дуба

У Рівненському районі поліцейські з лісниками попередили розкрадання дуба

Повідомлення про крадіжку лісу до поліції надійшло від працівників Здолбунівського лісництва ДП Рівненського лісгоспу шостого лютого о пів на другу ночі....

¤ 
На Млинівщині п’ятеро школярів викрадали кролів

На Млинівщині п’ятеро школярів викрадали кролів

Протягом трьох днів на спецлінію «102» надійшло п’ять повідомлень про крадіжку в загальному 14 кролів у селах Малин, Ставище, Бобрин Млинівського району. За кілька годин пошуків поліцейські вийшли на ...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху автобусів [253] (14190)
2. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (14036)
3. Моє місто - найкраще [427] (9237)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (6271)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (6138)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (5728)
7. Душ для всіх [432] (5063)
8. Догляньте мене до смерті [278] (4955)
9. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (4775)
10. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (4709)
11. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (4701)
12. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (4610)
13. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4595)
14. Закордонний паспорт в подарунок… [662] (4329)
15. Цікаві факти про Івана Франка [632] (4214)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Учасники АТО можуть виходити на пенсію на 5 років раніше (70)
2. Снігова пастка (70)
3. І добриво, і засіб проти шкідників (69)
4. Трагедією в Авдіївці хочуть скористатися шахраї (69)
5. «Гаряча» лінія скарг на маршрутки дає результати (69)
6. Ранкова каша для нервової системи (67)
7. Невідоме про відомого, або секрети Леонардо да Вінчі (67)
8. Сині фіалки, (67)
9. Рівненська ОДА продовжує підтримувати громадські організації краю (67)
10. Міська влада направить гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки (66)
11. У Рівному відкрився новий фірмовий магазин дверей «Сталь-М» (65)
12. На Млинівщині п’ятеро школярів викрадали кролів (65)
13. За цукрового діабету не забудьте про дієту, трав’яні коктейлі та фізичні навантаження (65)
14. Валерій Лебедь: «Два пріорітети - вихід в УПЛ та ігрова практика» (65)
15. У помешканнях дубенчан поліцейські вилучили наркотики (64)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс