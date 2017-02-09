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Діти на Костопільщині поспілкувалися з паралімпійцем

Діти на Костопільщині поспілкувалися з паралімпійцем

Черговий захід в рамках п’ятого сезону «Розминки від чемпіона», організатором якого є комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за підтримки Відділення НОК України в Рівненській області, відбувся в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Мирне Костопільського району. Цього разу до місцевих школярів завітав один з найтитулованіших спортсменів Рівненщини Ігор Косенко - Заслужений майстер спорту України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП, дворазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор, європейських та світових першостей.

Захід розпочався зі слів заступника директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, виконавчого директора Відділення НОК України в Рівненській області Івана Власика, котрий представив дітям іменитого гостя і коротко ознайомив їх з його титулами і досягненнями. Діти мали можливість вести діалог і питати все, що їх цікавило. Спілкувалися учасники заходу через сурдоперекладача.

Особливу цікавість у школярів викликало минуле спортсмена, а саме: Чому він вирішив займатися спортом? В якому віці виграв перший трофей? Хто його кумири в світі спорту? та багато іншого.

Ігор розповів їм про всі найвизначніші події в його спортивній кар’єрі, і навіть поділився цікавими ситуаціями з життя. Зокрема, розповів історію про те, чому він починаючи грати в футбол на позиції нападника, зрештою став голкіпером. За його словами, під час чемпіонату України в далекому 1999 році його помітили тренери збірної, котрі запросили у команду воротарем. Молодий форвард дуже не хотів стояти на воротах, але через свою ваду слуху він не зміг би чути вказівки тренера під час гри на полі. Зрештою погодившись з наставниками він змінив амплуа і вже за рік став голкіпером збірної. На світових іграх, що проходили в Англії його команда посіла перше місце. Через два роки він став чемпіоном Європи, і ще через рік — чемпіоном світу. Потім були незабутні перемоги на Паралімпійських іграх в Афінах (2004 р.), Пекіні (2008 р.), та срібло в Лондоні (2012 р.)

Самими лише розмовами захід звичайно не обмежився, а продовжився вже в форматі коротенького тренування, під час якого місцеві хлопці разом з гостем відпрацьовували пробиття пенальті. Ця частина заходу особливо сподобалася дітям і вони дуже не хотіли його припиняти. Після такої перевірки навичок учнів, гість вручив школі футбольний м’яч з власним підписом, роздав дітям автографи і навіть дозволив приміряти власні нагороди. По завершенню заходу діти зробили спільне фото і попрощавшись з гостем повернулися до навчання.

09.02.2017


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