|№796 від 09.02.2017p.
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Контрольний матч ФК «Львів» - НК «Верес» - 0:2
Народний клуб «Верес» в рамках першого збору провів вже четвертий контрольний поєдинок. У Львові на стадіоні «Сокіл» рівняни грали з амбітним представником аматорського чемпіонату України ФК «Львів».
Головною метою для тренерського штабу нашої команди в цій грі було переглянути потенційних новачків. Відтак зі старту за червоно-чорних вийшло на поле лише три знайомих футболіста – Роман Чопко, Тарас Коблюк та В’ячеслав Лухтанов.
Втім, попри експериментальний склад «Верес» зміг перемогти – 2:0. По голу у кожному з таймів забили гравці, які знаходяться на перегляді.
Заключний контрольний матч цього збору підопічні Володимира Мазяра проведуть вже завтра, 3 лютого. Знов-таки на стадіоні «Сокіл» у Львові рівняни зустрінуться з півфіналістом Кубка України МФК «Миколаїв». Початок гри о 13:00.
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