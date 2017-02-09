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На Рівненщині триває нагородження переможців «Олімпійського куточка»

На Рівненщині триває нагородження переможців «Олімпійського куточка»

Окрім звичних уроків фізичної культури, занять футболом, волейболом, легкою атлетикою та іншими олімпійськими й не олімпійськими видами спорту, для молоді дуже важливо більше дізнаватися про історію спортивних досягнень своєї країни, знайомитися з принципами «Fair play» (чесна гра) і мати доступ до літератури, котра розповідає про це і не тільки.

Для того щоб надати дітям таку можливість, на Рівненщині другий рік поспіль комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради спільно з Відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області, в усіх загальноосвітніх закладах області проводить конкурс «Олімпійський куточок». Саме він покликаний залучати школярів до занять спортом, популяризувати серед них здоровий спосіб життя, та сприяти розвитку олімпійського руху.

Один з найкращих куточків, які були створені протягом конкурсу, належить Дубенському навчально-виховному комплексу «школа-гімназія», котрий серед всіх загальноосвітніх навчальних закладів області І-ІІІ ступеня посів друге місце. В їхньому куточку були присутні і відзнаки місцевих спортсменів, і нагороди, які здобувала школа на змаганнях місцевого й обласного рівня, а також величезна кількість літератури від Національного олімпійського комітету України.

Цього разу програму заходу доповнив фестиваль здорового способу життя, в ході якого місцеві школярі поділені на чотири команди, змагалися в колективних конкурсах і на швидкість долали дистанції використовуючи для цього спеціальний спортивний інвентар. Колективи були рівними, всі діти дуже швидко виконували завдання і на жодному етапі не мали ні найменших труднощів, тому й підсумкові результати видалися дуже близькими. Все ж на лічені секунди кращими за своїх товаришів стала команда «Переможці», а «Орлята» і «Дубенчани» розташувалися одразу за ними.

Завершився захід врученням призів всім учасникам заходу, котрі брали участь в естафетах, а школа отримала в нагороду диплом, кубок і спортивний інвентар за перемогу в конкурсі «Олімпійський куточок - 2016».

09.02.2017


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