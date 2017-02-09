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Валерій Лебедь: «Два пріорітети - вихід в УПЛ та ігрова практика»

Вихованець академії донецького «Шахтаря», двадцятивосьмирічний Валерій Лебедь – ще одне кадрове поповнення Народного Клубу «Верес» під час зимової паузи у чемпіонаті. В колекції футболіста вже є золоті медалі Другої та Першої ліги чемпіонату України. У «Вересі» півзахисник покликаний збільшити конкуренцію у центрі поля і, отримавши чималий досвід виступів в УПЛ під час гри за «Олімпік», має усі шанси стати у Рівному стабільним гравцем основного складу.

- Валерію, як потрапив до НК «Верес»?

- Зателефонував Володимир Іванович Мазяр, запропонував такий варіант. Я доволі довго відновлювався після травми і вирішив, що для мене це хороша пропозиція. НК «Верес» - це клуб із великими амбіціями – вийти до УПЛ. І команда підібралася дуже хороша. Багатьох гравців я знаю.

- Які враження від першого тренувального збору?

- Здебільшого займалися фізичними вправами. Багато бігали в горах. Доволі великий кілометраж набігали. З м’ячем поки тренувань не було. Я відіграв усього дві гри.

- Які надії пов’язуєш із новим клубом?

- Хочеться допомогти команді завоювати путівку до УПЛ. Це найголовніше на даний момент завдання.

- Твій попередній клуб – донецький «Олімпік». Коли востаннє виходив на футбольне поле?

- Ще у листопаді 2015-го. Потім була травма, операція… Лікувався майже 10 місяців. Зараз почуваюся вже добре.

- З ким вже встиг подружитися у НК «Верес»? З ким жив у номері на зборах?

- На зборах жив в одній кімнаті з іншим новачком – В’ячеславом Лухтановим. Хоча, встиг подружитися вже з усіма футболістами. Багатьох знаю вже давно. З Сергієм Борзенком і Русланом Степанюком познайомився в «Олімпіку». З деякими іншими хлопцями – в інших клубах. Футбол – це одна велика сім’я.

- Чи швидко порозумівся із головним тренером?

- Володимир Іванович Мазяр – дуже хороший тренер. Хоча, потрібно перебудовуватися під його специфіку роботи і тактику гри. Я доволі великий період часу не грав на високому рівні, тому перебудуватися легше.

- Які особисті задачі ставиш перед собою на весняну частину сезону?

- В моєму випадку найголовніше – це отримувати регулярну ігрову практику. А по-друге – це вихід разом із НК «Верес» до УПЛ. Це два головні пріорітети.

Інформаційна служба НК «Верес»

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