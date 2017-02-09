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13 цікавих фактів про кисле молоко

А чи знаєте ви, що молоко, яке скисло через те, що ви забули покласти його у холодильник, стає набагато кориснішим для людського організму, ніж свіже.

Пропонуємо вашій увазі підбірку цікавих та корисних фактів про кисле молоко

1. При вживанні кислого молока (або кисляку) організм отримує у достатній кількості природний білок. А регулярне його вживання запобігає розвитку хвороботворних мікроорганізмів у внутрішніх органах людини.

2. Медики стверджують, що кисле молоко допомагає зміцнити імунітет, а також запобігає виникненню дисбактеріозу та розвитку багатьох хвороботворних мікроорганізмів.

3. Не слід асоціювати кисле молоко з кефіром. Хоча ці молочні продукти і мають схожий кислуватий смак, на цьому їх спільні риси завершуються. Кисляк відрізняється від кефіру не тільки способом приготування, а й спектром дії на людський організм.

4. На виробництві кефір зазвичай виготовляють з пастеризованого знежиреного молока, додаючи в нього спеціальну закваску (її ще називають «кефірним грибком»), яка містить біфідобактерії і дріжджі.

5. У кислому молоці усі процеси бродіння відбуваються природно, з плином часу та шляхом потрапляння в молоко мікроорганізмів з навколишнього середовища.

6. Для того, щоб приготувати кисле молоко вдома, потрібно посудину з молоком поставити в тепле й освітлюване місце і… чекати. Коли молоко змінить структуру і у ньому з’являться бульбашки – воно готове до вживання.

7. Калорійність кислого молока може варіюватися. Однак середній показник калорійності кисляку становить 60 ккал на 100 грам продукту. Тож під час дієти, метою якої є схуднення, кисле молоко все ж варто замінити знежиреним кефіром.

8. Кисле молоко багате на кальцій та інші вітаміни і мінеральні речовини. У складі кислого молока – унікальні природні сполуки, які благотворно впливають на зміцнення всього організму й імунітету.

9. В окремих випадках вживання кислого молока може викликати розлад шлунку, дисбактеріоз, різні захворювання шлунково-кишкового тракту.

10. Кисле молоко застосовується в приготуванні супів, соусів, випічки, млинців. Також його унікальні властивості використовують у медицині і косметології.

11. У складі кислого молока досить багато різних біологічно активних сполук. Крім того, у ньому містяться унікальні природні речовини, які надають дійсно благотворний вплив на весь людський організм в цілому.

12. Користь кислого молока розпізнали ще древні вчені в епоху Античності. Наприклад, в 470 році до н. е. великий античний історик Геродот залишив опис кисломолочного напою, який мав унікальні для того часу цілющі властивості.

13. Кисломолочні продукти дуже корисні для дітей і навіть немовлят у якості першого прикорму. Молочний білок, який під час природного бродіння розщеплюється на більш дрібні складові, значно підвищує його засвоюваність у дитячому організмі. Вже через годину після вживання молочнокислого напою організм здатний засвоїти більше 90% всіх корисних речовин. У той час як засвоюваність незбираного молока становить лише 32%.

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