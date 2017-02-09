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Лимонні мафіни з вишнею

борошно 280 г. цукор 225 г. манка 2 ст.ложки розпушувач тіста 2 ч.ложки сіль лимони 1-2 шт. кефір 200 мл олія 120 мл яйця 4 шт. вишня без кісточок 1-2 склянки

Розраховано на 16 порцій

Кефір, олію, яйця, сік і цедру лимона (брати 1-2 штуки залежно від бажаного рівня лимонності) змішати і злегка розколотити. додати попередньо змішане борошно, манку, розпушувач, цукор і сіль. Перемішати ложкою до однорідності, але не надто ретельно. Додати вишні. Якщо свіжі без кісточок, то 2 склянки, якщо вишні у своєму соку — склянку, адже вони щільніші.

Наповнювати формочку майже повністю і випікати 20-25 хв при 200-220?

Найкраще мафіни смакують свіжими, але пару днів «живуть» у смачному стані.

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