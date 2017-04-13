Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №805 від 13.04.2017p.
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Паска родом з Мілану

Паска родом з Мілану

На дві пасочки приблизно по 350гр: 375 гр.борошна 125гр.масла кімнатної температури 2 яйця 1 жовток 125гр. родзинок 40гр. цукру (реально замало, я брала 100 гр.) 18гр. свіжих дріжджів 95мл молока дрібка солі

Думаю немає потреби нагадувати, що продукти мають бути найвищої якості і однакової кімнатної температури, на кухні не має бути протягів, у вас має бути гарний настрій і позитивні думки. Почали!

Відразу відклали по 1 ч.л. молока і яєчного жовтка, цим ми змажемо пасочки перед випіканням.

Дріжджі, цукор і тепле молоко змішуємо, просіюємо половину борошна, додаємо 1 яйце, сіль, вимішуємо кілька хвилин. Додаємо залишок борошна, ще 1 яйце, залишок жовтка, половину масла, вимішуємо ще кілька хвилин, додаємо залишок масла. Вимішуємо 10 хвилин комбайном, 20 хвилин якщо місите руками. Вийде гладеньке, шовковисте, немов лаковане тісто.

Тісто кладемо у змазану олією миску, накриваємо рушником і залишаємо підходити. Це займе не менше години. Тісто гарно піднімається, додаємо до нього промиті, просушені родзинки, перемішуємо. Тісто викладаємо у форми для випічки змащені олією, накриваємо рушником і даємо підійти ще годину. Змазуємо молоком з жовтком і випікаємо при 190С 35-40 хвилин.

Готові панетоне виймаємо дуже акуратно з форм і кладемо набік або на подушку, або на складений кілька разів махровий рушник. Це робиться, щоб не зім»яти дуже ніжне тісто. Якщо печете в паперових формах, то так і кладете.

13.04.2017


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