Паска родом з Мілану

Думаю немає потреби нагадувати, що продукти мають бути найвищої якості і однакової кімнатної температури, на кухні не має бути протягів, у вас має бути гарний настрій і позитивні думки. Почали!
Відразу відклали по 1 ч.л. молока і яєчного жовтка, цим ми змажемо пасочки перед випіканням.
Дріжджі, цукор і тепле молоко змішуємо, просіюємо половину борошна, додаємо 1 яйце, сіль, вимішуємо кілька хвилин. Додаємо залишок борошна, ще 1 яйце, залишок жовтка, половину масла, вимішуємо ще кілька хвилин, додаємо залишок масла. Вимішуємо 10 хвилин комбайном, 20 хвилин якщо місите руками. Вийде гладеньке, шовковисте, немов лаковане тісто.
Тісто кладемо у змазану олією миску, накриваємо рушником і залишаємо підходити. Це займе не менше години. Тісто гарно піднімається, додаємо до нього промиті, просушені родзинки, перемішуємо. Тісто викладаємо у форми для випічки змащені олією, накриваємо рушником і даємо підійти ще годину. Змазуємо молоком з жовтком і випікаємо при 190С 35-40 хвилин.
Готові панетоне виймаємо дуже акуратно з форм і кладемо набік або на подушку, або на складений кілька разів махровий рушник. Це робиться, щоб не зім»яти дуже ніжне тісто. Якщо печете в паперових формах, то так і кладете.
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