|№805 від 13.04.2017p.
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Освіжувач повітря своїми руками
Будь-яка господиня бажає, щоб в її будинку було свіже та приємне повітря. У магазинних освіжувачах повітря природні компоненти повністю відсутні. Вони можуть містити ацетон, який дуже шкідливий для здоров’я людини.
Все дуже просто!
1. У банку, яка герметично закривається або келих покладіть шар пелюсток лілії, троянди або інших квітів і посипте дрібною сіллю.
2. Потім знову покладіть шар пелюсток, зверху посипте сіллю.
3. Заповнивши, таким чином, банку або келих налийте туди 3-4 ложечки спирту або горілки.
4. Кожен раз, коли потрібно, щоб в кімнаті був приємний запах, відкрийте банку на кілька хвилин.
А ще можна самим зробити арома-кульки, використовуючи улюблений вами аромат. І повірте, позитив і гарний настрій будуть забезпечені на цілий день.
Все що потрібно:
- Сіль дрібного помолу (півсклянки);
- Борошно (півсклянки);
- Харчовий барвник;
- Тепла вода;
- Рослинна олія (1 ч. л.);
- Ефірна олія улюбленого аромату (від 5 до 20 крапель) - додається після кожного використання.
1. Змішуємо в ємності сухі складові. Барвник разом з рослинним маслом додаємо у воду (можна відразу ж разом з ними додати і ефірну олію). Перемішуємо все, заливаємо рідину в суху суміш і замішуємо тісто.
2. Тепер можна ліпити невеликого розміру грудочки, чимось схожі на камінці.
3. Ви також можете вичавити на грудочці будь-який малюнок.
4. Нехай готові кульки висохнуть, після чого можна капати на них ефірною олією.
5. Ароматерапія у вашому приміщенні готова!
А ось ще рецепт натурального освіжувача повітря:
Нам знадобиться:
- 2 ст. л. желатину
- 1 стакан води
- харчові барвники
- ефірні олії - бергамот, апельсин, пачулі гвоздика, тощо.
На маленькому вогні розчиняємо желатин, додаємо бажаний барвник, корицю і ефірні олії (бергамот, гвоздику і пачулі по 5 крапель, апельсин - скільки не шкода).
На дно форми для ароматизатора викладаємо декор (наприклад, декоративні помаранчеві камінці) і заливаємо рідиною.
Ось і все - насолоджуйтеся свіжістю у вашому домі.
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