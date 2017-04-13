Освіжувач повітря своїми руками

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Будь-яка господиня бажає, щоб в її будинку було свіже та приємне повітря. У магазинних освіжувачах повітря природні компоненти повністю відсутні. Вони можуть містити ацетон, який дуже шкідливий для здоров’я людини.

Все дуже просто!

1. У банку, яка герметично закривається або келих покладіть шар пелюсток лілії, троянди або інших квітів і посипте дрібною сіллю.

2. Потім знову покладіть шар пелюсток, зверху посипте сіллю.

3. Заповнивши, таким чином, банку або келих налийте туди 3-4 ложечки спирту або горілки.

4. Кожен раз, коли потрібно, щоб в кімнаті був приємний запах, відкрийте банку на кілька хвилин.

А ще можна самим зробити арома-кульки, використовуючи улюблений вами аромат. І повірте, позитив і гарний настрій будуть забезпечені на цілий день.

Все що потрібно:

- Сіль дрібного помолу (півсклянки);

- Борошно (півсклянки);

- Харчовий барвник;

- Тепла вода;

- Рослинна олія (1 ч. л.);

- Ефірна олія улюбленого аромату (від 5 до 20 крапель) - додається після кожного використання.

1. Змішуємо в ємності сухі складові. Барвник разом з рослинним маслом додаємо у воду (можна відразу ж разом з ними додати і ефірну олію). Перемішуємо все, заливаємо рідину в суху суміш і замішуємо тісто.

2. Тепер можна ліпити невеликого розміру грудочки, чимось схожі на камінці.

3. Ви також можете вичавити на грудочці будь-який малюнок.

4. Нехай готові кульки висохнуть, після чого можна капати на них ефірною олією.

5. Ароматерапія у вашому приміщенні готова!

А ось ще рецепт натурального освіжувача повітря:

Нам знадобиться:

- 2 ст. л. желатину

- 1 стакан води

- харчові барвники

- ефірні олії - бергамот, апельсин, пачулі гвоздика, тощо.

На маленькому вогні розчиняємо желатин, додаємо бажаний барвник, корицю і ефірні олії (бергамот, гвоздику і пачулі по 5 крапель, апельсин - скільки не шкода).

На дно форми для ароматизатора викладаємо декор (наприклад, декоративні помаранчеві камінці) і заливаємо рідиною.

Ось і все - насолоджуйтеся свіжістю у вашому домі.