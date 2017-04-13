Як позбутися молі без нафталіну

¤

Що робити, якщо ви на дух не переносите нафталіновий запах, а міль уже проїла діру у вашому улюбленому светрі? Не поспішайте впадати у відчай - альтернатива нафталіну існує, вона росте на полях і деревах, має абсолютну доступність і має дуже приємний аромат.

Один з найпоширеніших природних засобів, за допомогою якого можна легко вивести міль, - лаванда. Її запах відлякує комах від улюблених виробів з вовни та хутра. На невеликий гардероб достатньо одного-двох саше з лавандою - і міль ніколи не знайде дорогу до ваших речей.

Якщо під рукою немає сушеної лаванди, скористайтеся лавандовим милом, щоб знищити міль. Просто відкрийте його і покладете в шафу. Мило дає такий же стійкий аромат, як і суха рослина. Але це набагато приємніше запаху нафталіну!

Як ще можна вивести міль? Діючим засобом у боротьбі зі шкідливою комахою є апельсинові кірки. Міль не любить запах яскравих цитрусових. Тому, з’ївши фрукт, не викидайте кірки. Їх потрібно висушити й упакувати в мішечки із лляної тканини. Якщо такої у вас немає, підійде звичайна марля. За допомогою цього нехитрого засобу знищити міль буде легко і просто. Можна навіть розкидати сухі кірки в довільному порядку. Використання апельсина віджахне від речей не тільки міль, але й кішку, якщо вона має звичку залазити в шафу. Такі звички домашнього улюбленця не кожному до душі, тому сушена шкірка апельсина вирішить відразу дві проблеми.