Як швидко відмити кухню

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Якщо в будинку можна визначити місце, яке забруднюється швидше за інші, то це, без сумніву, кухня. Жир, який залишається після приготування їжі, є однією з основних проблем під час прибирання цього приміщення.

Пропонуємо вашій увазі декілька простих порад, які допоможуть вам відмити кухонне приладдя та меблі

1. Як відмити стільницю

Зазвичай саме на стільницях зазвичай залишається найбільше плям і бруду.

Їх виготовляють із різних матеріалів, тому важливо підібрати правильний засіб, який не пошкодить поверхню. Наприклад, якщо вона з мармуру, почистити її та позбутися бруду вам допоможуть вказані нижче кроки.

Інгредієнти:

1 склянка 70º спирту або насиченої киснем води (200 мл);

сік 1 лимона;

тепла вода (необхідна кількість).

Як використовувати:

Змішайте спирт з лимонним соком і необхідною кількістю теплої води. Потрібно буде зовсім трохи потерти стільницю, і ви побачите, що вона знову, як нова.

2. Як відмити витяжку

Різного типу витяжки є ще однією проблемною зоною кухні, яку важливо добре відчистити від бруду.

Наприклад відмити та продезінфікувати сталеву витяжку допоможе трохи імбиру.

До речі цей метод також стане в пригоді, щоб відчистити будь-які сталеві пристрої або кухонне приладдя.

3. Як відмити кухонне приладдя та посуд

Якщо столове срібло заіржавіло, є чудовий спосіб врятувати його та знову зробити блискучим.

Інгредієнти:

1/2 цибулі;

сіль.

Як використовувати:

Щоб повернути виделкам і ложкам утрачений блиск, візьміть половинку цибулі та сіль і потріть ними проблемні місця. Через деякий час, можете помити посуд водою з милом. Обидва методи чудово допоможуть.

Якщо кухонне приладдя керамічне, його можна відмити за допомогою невеликої кількості аміаку та мийного засобу.

Якщо ж вам доводиться мити дерево, найкраще рішення – спробувати відбілити його теплою водою, змішаною з насиченою киснем водою. Результат буде просто ідеальним.

4. Як відмити кухонні меблі

Ви можете самостійно приготувати мийний засіб для кухонних меблів.

Інгредієнти:

1 склянка води (250 мл);

1/2 склянки оцту (125 мл);

1/2 склянки горілки (125 мл).

Як використовувати:

Для того, щоб позбутися будь-якого жиру з меблів і підтримувати їх у чистоті, поєднайте всі перелічені інгредієнти, добряче перемішайте їх і перелийте в пляшечку з розпилювачем.

Крім того, якщо додати в цей засіб кілька крапель олії евкаліпта, він також дезінфекуватиме поверхню.

За допомогою такого простого поєднання ви видалите всі залишки вапна та плями жиру на кухні.

Доглядаємо за дзеркалом

У кожному домі є дзеркало, або кілька, або навіть багато.

Вони не тільки дарують нам відображення себе коханої, а й прикрашають інтер’єр та візуально збільшують простір в будинку. Можуть бути маленькими та великими, круглими та прямокутними, але усіх їх поєднує одне – за ними потрібно доглядати.

У цій статті ми поділимося кількома секретами, які знадобляться в повсякденному догляді за дзеркалами.

По-перше зауважимо, що вішати дзеркало потрібно в місці з хорошим і рівномірним освітленням. Але не можна там, куди падають прямі сонячні промені - дзеркало потьмяніє.

Для «профілактики» чистоти дзеркала промивайте його холодною водою з невеликим додаванням білизняний синьки або чаю.

Щотижня протирайте дзеркало ватою, змочену в горілці або одеколоні чи непотрібних парфумах. Не забувай про куточки - їх зручніше обробляти косметичною паличкою.

Після миття протирате дзеркало паперовою серветкою.

Якщо дзеркало дуже брудне, змішайте склянку води з 1 ст. л. нашатирного спирту та зубним порошком (його потрібно додавати до консистенції густої сметани). Нанесіть цю суміш на дзеркало та протріть м’якою ганчіркою. Після цієї операції, поверхню ще потрібно протерти паперовою серветкою.

Плям від мух можна позбавитися протерши дзеркало спочатку шматочком сирої цибулі, а потім м’якою ганчіркою і папером.