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Використання деревного вугілля у побуті

Ми вже звикли вважати, що деревне вугілля необхідне тільки для того, щоби присмажити м’ясо на мангалі або розвести вогонь у каміні. Однак у нього набагато більше способів застосування, чим ми можемо собі уявити.

1. Видалить зайву вологість

Якщо вдома ви страждаєте через підвищений рівень вологості, то обов’язково спробуйте скористатися вугіллям для вирішення цієї проблеми. Якщо у вас на стінах, стелі або на підлозі з’явилися невеликі протічки, то просто вентиляції буде недостатньо.

Важливо видалити цвіль раз і назавжди. Найчастіше вона з’являється у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати, туалети, підвали. У результаті там починає погано пахнути (вогкістю).

Але вугілля допоможе вам упоратися з вологою. Після того, як ви очистили поверхні за допомогою відбілювача, соди або оцту, наступний крок — скористатися вугіллям. І нехай воно зробить свою справу. Просто поставте ємкість із вугіллям близько «уражених» цвіллю місць. 

2. Помічник у саду

Якщо ваш компост або інші добрива стали пахнути аміаком, то потрібно змішати їх з вугіллям. Обов’язково зробіть це.

А якщо розколоти вугілля на дрібні шматочки й посипати на клумби та навколо стовбурів дерев, то вашим рослинам завжди буде вистачати вологи, а ви позбавите себе від бур’янів.

Якщо у вас вдома є живі квіти, то за допомогою вугілля ви зможете продовжити їм життя. Для цього просто покладіть невеликий шматочок вугілля на дно горщика або вази, насипте землю (або налийте води), а потім посадіть туди або поставте квіти.

Особливо цей спосіб рекомендується для догляду за орхідеями, тому що вони дуже делікатні й чутливі і їм необхідне лужне середовище, яке саме й забезпечує вугілля.

3. Очистить воду

Вугілля здатне вловлювати різні забруднення у воді (промислові відходи, хімікати, пестициди тощо). Тому вугілля рекомендується використовувати в будинках, де якість води змушує бажати кращого.

Точно так само вугілля можна застосовувати й у походах для очищення води зі струмків і річок. Тільки майте на увазі, що вугілля не вбиває бактерії й віруси, і не вимиває мінерали.

4. Догляд за меблями

Якщо у вас є меблі з темного дерева або дерев’яна підлога, ви певно дуже засмучуєтеся, коли помічаєте на них плями. І позбутися їх буває зовсім не просто.

Але перш ніж бігти шукати майстра, спробуйте протерти це місце вугіллям. Це дозволить вирішити проблему в багатьох випадках.

Вугілля ідеально підходить для догляду за садовим реманентом. Можете натирати ним свої інструменти безпосередньо після використання, або покласти шматок вугілля в ящик, де вони зберігаються.

5. Видалить неприємні запахи

Холодильник, сміттєвий бак або кошик для брудної білизни стали погано пахнути? Використовуйте вугілля!

Воно здатне поглинати й сильні запахи. Просто покладіть невелику кількість вугілля в миску або в мішечок з органзи й залишіть у місцях, де з’явився неприємний запах.

13.04.2017


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