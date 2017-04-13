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Рівненські «лелеченята» знову здобули перемогу

Нещодавно завершився третій (фінальний) етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA», який проводиться під егідою Національного олімпійського комітету України. В Рівному, вже традиційно, щовесни в приміщенні ДЮСШ №4 збираються переможці другого етапу змагань, що проходить у районах та містах обласного значення.

Розпочався захід з вітальних слів начальника управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталія Ліпського, директора комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, голови Відділення НОК України в Рівненській області Миколи Петренчука, майстра спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное, 42-разового чемпіона України, учасника XXVII літніх Олімпійських ігор в Сіднеї (2000 р.), а нині директора комунального закладу «Обласна школа вищої спортивної майстерності» Рівненської обласної ради Леоніда Камлочука та майстра спорту України з плавання, дворазової чемпіонки Європи, учасниці ХХІХ літніх Олімпійських ігор в Пекіні (2008 р.) Катерини Дікіджі, котра також провела розминку для всіх учасників перед початком змагань.

Згідно з правилами заходу, команди повинні були складатися з 6 дівчат та 6 хлопців віком з 12 до 14 років. Школярі боролися між собою в трьох різних конкурсах, за підсумками котрих і встановлювалися місця, які посів кожен колектив на п’єдесталі перемоги. Учасники намагалися здивувати суддівську колегію красивими і артистичним виступами під час презентації, в ході якої команди представляли свої населені пункти і навчальні заклади, читали вірші, демонстрували спортивні емблеми і максимально творчо подавали інформацію про свої спортивні досягнення. Найвправніші молоді спортсмени навіть показували дуже красиві акробатичні номери.

Спортивний етап змагань складався з комбінованої естафети, під час якої діти на швидкість проходили дистанції, водночас вправляючись з різноманітним спортивним інвентарем. Але звичайно спортивно-масовий захід повинен бути доповнений і «Олімпійською вікториною». Цього разу кожній команді потрібно було дати відповіді на понад сотню питань, що стосувалися історії олімпійського спорту, сучасного його стану в Україні та на Рівненщині. Попри здавалося б складність цього конкурсу, більшість команд достатньо добре впоралися з завданням.

За підсумками всіх конкурсів, вкотре найкраще продемонструвати свою артистичність, ерудованість та фізичну підготовку, зуміли учасники команди «Екстрім» з Рівненського НВК «Колегіум» під керівництвом вчителя фізичної культури Олега Левенця. Молоді спортсмени здобули вже п’яту перемогу в фіналі «Олімпійського лелеченя» протягом останніх років. На друге загальнокомандне місце зуміли здійнятися вихованці Крупецької ЗОШ з Радивилівського району, які сформували команду «Старт». Замкнули трійку призерів команда «Пульс», до якої увійшли учні Кузнецовської ЗОШ №3 з м. Вараш. Окрім командного заліку, визначення кращих відбулося також і на індивідуальному рівні, коли спортсмени боролися лише самі за себе. Тут знову підтвердили реноме лідерів учасники команди «Екстрім» і здобули перемогу в обох конкурсах. Завдання з обертанням обручів на талії найкраще підкорилося Юженко Софії, а її колега по команді Карачун Вікторія, не мала рівних у вправі з володіння скакалкою.

По завершенню змагань всі учасники отримали дипломи, медалі, кубки, спортивний інвентар та літературу від Відділення НОК України в Рівненській області.

13.04.2017


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