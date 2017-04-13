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Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19

Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19

Відомий у минулому футболіст рівненського «Авангарду» Орест Баль – очолив команду «Верес» U-19, яка вже цієї середи, 12-го квітня, стартує у другому колі чемпіонату України серед команд Першої ліги. На цьому посту він замінив Дмитра Улянчука, який керував командою упродовж осінньої частини турніру.

- Оресте Михайловичу, як сталося так, що Ви очолили команду «Верес» U-19?

- До мене звернувся генеральний директор клубу Ігор Михайлович Дедишин. Запропонував попрацювати із командою «Верес» U-19. Ми з ним зійшлися на думці, що команда має формуватися навколо місцевих рівненських футболістів, які у перспективі могли б виступати і за команду «Верес» U-21, існування якої необхідне у разі виходу «Вереса» до УПЛ. У ДЮСШ «Верес» я працюю із випускним класом. Команда U-17 виступає в ДЮФЛ України. Тому, маю досвід роботи з молоддю.

- Восени у складі команди «Верес» U-19 виступало чимало вихованців КОЛІФКС. Як змінився склад команди впродовж зимової перерви у чемпіонаті?

- З футболістів, які виступали у складі команди восени, залишилися Сергій Тимошицький, Микола Гайдучик, Юрій Луць і ще декілька хлопців. Переважна більшість із них – вирішили спробувати свої сили в аматорських клубах чемпіонату Рівненської області. Тому, нині в команді багато новачків. Переважна більшість із них – рівняни.

- Перше коло чемпіонату Першої ліги U-19 команда Народного Клубу «Верес» завершила на шостій позиції з-поміж восьми колективів. Чи стоять перед Вами якісь конкретні завдання у другій частині сезону?

- Конкретного завдання – нема. Маємо награвати склад і формувати конкурентноздатний кістяк команди.

- Стартовий матч другого кола чемпіонату «Верес» U-19 проведе вже 12-го квітня проти ФК «Львів». Суперник дотепер виграв усі свої матчі, пропустивши лише один гол. Який результат буде прийнятним для Вас?

- Кожен тренер хоче перемогти. Ця гра буде хорошою перевіркою на міцність для нашої оновленої команди. Будемо боротися.

ДОСЬЄ

Орест Михайлович БАЛЬ

Народився: 2.10.1960 року у смт. Новий Розділ (Львівська область)

Футбольна кар’єра: «Карпати» (Львів), «Авангард» (Рівне), «Хемлон» (Словаччина).

Тренерська кар’єра: «Верес» (Рівне), ЦСКА (тренер-селекціонер), «Ворскла» (тренер-селекціонер), «Арсенал» (тренер-селекціонер), «Волинь» (тренер-селекціонер).

Зазначимо також, що матч восьмого туру чемпіонату Першої ліги U-19 «Верес» - ФК «Львів» відбудеться 12-го квітня на стадіоні «Локомотив» у Здолбунові. Початок гри – о 14-00.

13.04.2017Інформаційна служба НК «Верес»


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