|№805 від 13.04.2017p.
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Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Рівненської області
Більшість матчів відбудеться вже найближчої суботи 15 квітня. Ось які пари.
Всі пари 1/8 фіналу.
ФК «САДОВЕ” – «Продторгобладнання”
ФК «АГАТ” (Гоща) – «Полісся” (Малятин)
«Калина” (Бугрин) – «Маяк” (Сарни)
«Агат” (Симонів) – «Сокіл” (Радивилів)
«Коливань” (Клевань) – ФК «Острог-Академія”
«Колос” (Кричильськ) – ФК «Малинськ”
«Случ” (Березне) – «Ізотоп-РАЕС” (Вараш)
ФК «Рафалівка” – «Полісся” (Рокитне)
Кубок області-2017
Попередній етап (команда-господар вказана у календарі першою, переможець визначається за результатами одного матчу)
26 березня 2017 р., початок ігор 15:00
№1 Граніт (Клесів) - Олімп (Сарни) 2:2 д.ч. (2:3)
02 квітня 2017 р., початок ігор 15:00
№2 Діана (Клевань) – Гоща-Агат 1:1 д.ч. (1:2)
№3 Полісся (Малятин) - Дружба (Острожець) 6:0
1/16 фіналу (команда-господар вказана у календарі першою, переможець визначається за результатами одного матчу)
09 квітня 2017 р., початок ігор 15:00
№4 ФК Корець – ФК Малинськ 05.04.17р. 0:10
№5 Експрес (Здолбунів) – AГАТ (Гоща) 0:1
№6 Граніт (Томашгород) – Маяк (Сарни) 1:2
№7 Гоща-Агат – ФК Садове 0:4
№8 ФК Стир (Демидівка) – Сокіл (Радивилів) 1:6
№9 АГАТ (Симонів) – ФК Млинів 2:0
№10 КАМАЗ-Агро (Острожець) – Случ (Березне) 08.04.17р. 1:5
№11 ФК Костопіль – Ізотоп-РАЕС (Вараш) 0:0 д.ч. (0:1)
№12 Немовичі (Сарненський р-н) – Колос (Кричильськ) 0:5
№13 ФК Зарічне – ФК Рафалівка 0:1
№14 Полісся (Малятин) – ФЦ Дубно +/-
№15 Острог-Академія – Олімп (Сарни) 2:0
№16 Продторгобладнання (Забороль) – Сокіл (Осова Дубровицький р-н) +/-
№17 ФК Садове-2 – Калина (Бугрин) 2:4
№18 МФК Енергія (Володимирець) – Полісся (Рокитне) 0:1
№19 Горбаків (Гощанський р-н) – Коливань (Клевань) 0:2
Гравці, котрі пропускають матчі через дискваліфікацію:
1 Ярмошик Олександр Полісся (Рокитне) 09.04.17р. (за рішенням КДК РОФФ 2 гри)
2 Вишневський Сергій ФК Млинів 09.04.17р. (за рішенням КДК РОФФ залишилася 1 гра)
3 Муравинець Володимир МФК Енергія 09.04.17р. (за рішенням КДК РОФФ залишилася 1 гра)
4 Дацюк Ігор Зоря 1 гра - за два попередження в одному матчі
5 Байцер Володимир Сокіл (Радивилів) 09.04.17р. (1 гра - за фол останьої надії)
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