Україна - перемагає, Богдан Новак - забиває!

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Гол та результативна передача. З таким доробком завершив другий матч відбіркового групового етапу на ЄВРО-2018 у складі збірної України гравець МФК «Кардинал-Рівне» Богдан Новак. Нагадаємо, сьогодні наша національна збірна обіграла команду Чорногорії – 4:2.

Номінальні гості першими відкрили рахунок. А потім у гру увійшов Богдан Новак. Спершу зрівняв рахунок у матчі точним ударом у проти хід воротарю. А потім виконав результативну передачу на Олександра Педяша.

Ще у першому таймі чорногорці відігралися. Втім, після перепочинку українці зусиллями Петра Шотурми і Сергія Журби – вирвали перемогу – 4:2.

Україна – Чорногорія – 4:2

Голи: Новак (4), Педяш (6), Шотурма (29), Журба (35) – Байович (4, 8)

Україна: Ципун – Коваль, Чепорнюк, Журба, Білоцерківець – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов – Корсун, Зварич, Новак, Педяш

Чорногорія: Деспотович – Драшкович, Байчетич, Байович, Гойкович – Бойович, Обрадович, Чорович

Попередження: Байчетич (25)

У паралельному матчі групи збірна Хорватії обіграла бельгійців – 6:1. Саме у матчі Україна – Хорватія 11-го квітня визначиться володар прямої путівки на ЄВРО-2018 у Словенії.