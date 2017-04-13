Україна - перемагає, Богдан Новак - забиває!

Номінальні гості першими відкрили рахунок. А потім у гру увійшов Богдан Новак. Спершу зрівняв рахунок у матчі точним ударом у проти хід воротарю. А потім виконав результативну передачу на Олександра Педяша.
Ще у першому таймі чорногорці відігралися. Втім, після перепочинку українці зусиллями Петра Шотурми і Сергія Журби – вирвали перемогу – 4:2.
Україна – Чорногорія – 4:2
Голи: Новак (4), Педяш (6), Шотурма (29), Журба (35) – Байович (4, 8)
Україна: Ципун – Коваль, Чепорнюк, Журба, Білоцерківець – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов – Корсун, Зварич, Новак, Педяш
Чорногорія: Деспотович – Драшкович, Байчетич, Байович, Гойкович – Бойович, Обрадович, Чорович
Попередження: Байчетич (25)
У паралельному матчі групи збірна Хорватії обіграла бельгійців – 6:1. Саме у матчі Україна – Хорватія 11-го квітня визначиться володар прямої путівки на ЄВРО-2018 у Словенії.
¤
Як швидко відмити кухню
Якщо в будинку можна визначити місце, яке забруднюється швидше за інші, то це, без сумніву, кухня. Жир, який залишається після приготування їжі, є однією з основних проблем під час прибирання цього пр...
¤
Орест Баль очолив команду «ВЕРЕС» U-19
Відомий у минулому футболіст рівненського «Авангарду» Орест Баль – очолив команду «Верес» U-19, яка вже цієї середи, 12-го квітня, стартує у другому колі чемпіонату України серед команд Першої ліги. Н...
¤
Про що свідчить біль у шиї?
Усі ми страждали від болю у шиї в певний момент у житті. Щоб відчути його, достатньо сидіти у незручному положенні, нести занадто важкі сумки або навіть незграбно поворухнутися....
¤
У Рівному горів електрокар
Повідомлення про займання автомобіля на вулиці Вербова обласного центру надійшло до поліції, 11 квітня, близько четвертої ранку від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій....
¤
АЗС «Олас» - якісне пальне за помірну ціну
Ситуація на ринку нафтопродуктів впливає на всіх нас без винятку. Навіть якщо у людини немає власного автомобіля, вона користується громадським транспортом, який десь заправляється, купуючи продукти х...